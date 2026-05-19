Крупная сумма. УАФ выписала огромный штраф после матча ЛНЗ – Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ по итогам матча УПЛ между ЛНЗ и Динамо (0:0) оштрафовал хозяев на крупную сумму.

Черкасский клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч гривен за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе во время войны.

Размер штрафа связан с тем, что это не первое подобное нарушение ЛНЗ в нынешнем сезоне.

Кроме того, клуб оштрафован еще на 40 тысяч за использование болельщиками пиротехники.