Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Крупная сумма. УАФ выписала огромный штраф после матча ЛНЗ – Динамо
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 16:05 | Обновлено 19 мая 2026, 16:20
Крупная сумма. УАФ выписала огромный штраф после матча ЛНЗ – Динамо

УАФ оштрафовала черкасский клуб на 500 тысяч гривен

ФК ЛНЗ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ по итогам матча УПЛ между ЛНЗ и Динамо (0:0) оштрафовал хозяев на крупную сумму.

Черкасский клуб будет вынужден заплатить 500 тысяч гривен за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе во время войны.

Размер штрафа связан с тем, что это не первое подобное нарушение ЛНЗ в нынешнем сезоне.

Кроме того, клуб оштрафован еще на 40 тысяч за использование болельщиками пиротехники.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо КДК УАФ
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Тільки негідники з УАФ можуть виписувати такі штрафи за бажання людей подивитися футбол під час війни. У людей залишилася одна радість, яку корупціонери з УАФ забирають. Андрій Миколайович Шевченко, вам а Англії непогано живеться, ви не бачите шахедів, бомб, виключення світла, ви відвідуєте любий футбол в любій країні планети. А українцям ви цього не дозволяєте. Тому я бачу що вас, як і всю УАФ цікавлять тільки гроші, у вас немає совісті і людяності. Вас, Андрій Миколайович Шевченко, як і всих з УАФ дурно виховали батьки. А це не лікується. На жаль.
Прям, майже, як Єрмака...
