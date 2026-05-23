Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ

Будущее львовского Руха достаточно туманно. Многие специалисты, эксперты и инсайдеры в один голос сообщают, что нынешний сезон станет последним для львовской команды на профессиональном уровне.

Как уже сообщал Sport.ua, 24 мая основатель и владелец ФК Рух Григорий Козловский проведет встречу с первой командой, на которой объявит дальнейшую судьбу клуба.

Как нам стало известно, Рух планирует сняться с розыгрыша Украинской Премьер-лиги по завершении чемпионата – львовский клуб не планирует участвовать в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

Вероятно, место в «стыках» за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне достанется Александрии, которая занимает 15-ю строчку в нынешнем сезоне УПЛ.

Пока неизвестно, с какой командой Первой лиги Украины будет играть представитель УПЛ. Среди возможных вариантов – Черноморец и Левый Берег. «Морякам» нужно обыграть Буковину в последнем туре, чтобы обеспечить себе прямую путевку в УПЛ.