Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 12:59 | Обновлено 23 мая 2026, 13:21
1192
2

Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ

Слухи таки подтвердились

23 мая 2026, 12:59 | Обновлено 23 мая 2026, 13:21
1192
2 Comments
Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
ФК Рух

Будущее львовского Руха достаточно туманно. Многие специалисты, эксперты и инсайдеры в один голос сообщают, что нынешний сезон станет последним для львовской команды на профессиональном уровне.

Как уже сообщал Sport.ua, 24 мая основатель и владелец ФК Рух Григорий Козловский проведет встречу с первой командой, на которой объявит дальнейшую судьбу клуба.

Как нам стало известно, Рух планирует сняться с розыгрыша Украинской Премьер-лиги по завершении чемпионата – львовский клуб не планирует участвовать в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

Вероятно, место в «стыках» за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне достанется Александрии, которая занимает 15-ю строчку в нынешнем сезоне УПЛ.

Пока неизвестно, с какой командой Первой лиги Украины будет играть представитель УПЛ. Среди возможных вариантов – Черноморец и Левый Берег. «Морякам» нужно обыграть Буковину в последнем туре, чтобы обеспечить себе прямую путевку в УПЛ.

По теме:
Все решил один гол. Пробой на выезде обыграл Викторию
Кучер сделал заявление по поводу Ракицкого в Черноморце
«Костышин мне сообщил». Капитан Колоса рассказал, почему покинет клуб
Рух Львов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 18
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной
Футбол | 23 мая 2026, 11:43 0
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной
Стало известно, кто из игроков Черноморца не сыграет с Буковиной

Для одесского «Черноморца» наступает «время Икс»

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 23.05.2026, 10:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 22.05.2026, 23:46
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Футбол | 23.05.2026, 05:02
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Йожеф САБО: «Я не знаю, как они будут играть с таким составом»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Какой последний тур, дебил, ещё будет 30й.😱😱😱
Ответить
0
Рух-ский корабль? 
Ответить
-2
Популярные новости
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 17
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 82
Футбол
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
23.05.2026, 07:02 1
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 41
Теннис
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем