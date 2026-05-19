Ротань cнова выйдет на поле, чтоб сыграть с Селезневым и экс-лидером Динамо

В Черкассах стартовал «Кубок городского головы». Турнир местного уровня в формате 8+1, который был бы интересен только местным болельщикам, если бы не заявка одной из команд.

ФК «Черкасские Козаки» удивили заявку на турнир. Руслан Ротань, Сергей Кравченко, Николай Морозюк и Евгений Селезнев сыграют на турнире в Черкассах. Ожидается, что звездные игроки присоединятся к команде поближе к решающим матчам.

Черкасские Казаки уже не в первый раз приглашают звездных гостей. В прошлом розыгрыше этого же турнира за команду сыграли Николай Морозюк, Владимир Езерский и Руслан Ротань.

Николай Морозюк и Евгений Селезнев сейчас играют в медиализе, Сергей Кравченко выходил на поле в составе Полесья в контрольном матче, а вот Руслана Ротаня на футбольном поле фанаты не видели уже давно.