  4. Ротань cнова выйдет на поле, чтоб сыграть с Селезневым и экс-лидером Динамо
19 мая 2026, 14:23 | Обновлено 19 мая 2026, 14:26
Ротань cнова выйдет на поле, чтоб сыграть с Селезневым и экс-лидером Динамо

Ротань, Кравченко, Морозюк и Селезнев сыграют на турнире в Черкассах

В Черкассах стартовал «Кубок городского головы». Турнир местного уровня в формате 8+1, который был бы интересен только местным болельщикам, если бы не заявка одной из команд.

ФК «Черкасские Козаки» удивили заявку на турнир. Руслан Ротань, Сергей Кравченко, Николай Морозюк и Евгений Селезнев сыграют на турнире в Черкассах. Ожидается, что звездные игроки присоединятся к команде поближе к решающим матчам.

Черкасские Казаки уже не в первый раз приглашают звездных гостей. В прошлом розыгрыше этого же турнира за команду сыграли Николай Морозюк, Владимир Езерский и Руслан Ротань.

Николай Морозюк и Евгений Селезнев сейчас играют в медиализе, Сергей Кравченко выходил на поле в составе Полесья в контрольном матче, а вот Руслана Ротаня на футбольном поле фанаты не видели уже давно.

Олег Вахоцкий Sport.ua
в честь цього Кармілєц пообіцяв надіти на свою дупу святкові кубанські труси.
