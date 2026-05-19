Стало известно будущее Гвардиолы после ухода из Манчестер Сити
Испанец возьмет паузу длинною в год
Стало известно будущее испанского специалиста Пепа Гвардиолы после того, как он покинет «Манчестер Сити». Об этом сообщает Серхио Гонсалес.
По информации источника, 55-летний специалист сделает паузу от футбола на год. Случится это уже этим летом, когда он покинет английский гранд. Как ожидается, после паузы в клубный футбол он не вернется, а вместо этого приступит к работе со сборными.
Последние десять лет Пеп Гвардиола провел у руля «Манчестер Сити» – за это время он завоевал с командой 20 трофеев, в том числе и заветную Лигу чемпионов.
Ранее Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Манчестер Сити».
