Стало известно будущее Гвардиолы после ухода из Манчестер Сити

Стало известно будущее испанского специалиста Пепа Гвардиолы после того, как он покинет «Манчестер Сити». Об этом сообщает Серхио Гонсалес.

По информации источника, 55-летний специалист сделает паузу от футбола на год. Случится это уже этим летом, когда он покинет английский гранд. Как ожидается, после паузы в клубный футбол он не вернется, а вместо этого приступит к работе со сборными.

Последние десять лет Пеп Гвардиола провел у руля «Манчестер Сити» – за это время он завоевал с командой 20 трофеев, в том числе и заветную Лигу чемпионов.

Ранее Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Манчестер Сити».