ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца в MLS неожиданно уволил тренера

ФК «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко, официально остался без главного тренера, уволив Генрика Рюдстрема. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, временно исполняет обязанности главного тренера Лоран Куртуа, входившего в штаб Рюдстрома, а ранее возглавлявшего Монреаль.

Генрик Рюдстрем возглавил американский клуб в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 14 матчей в МЛС, набрав 13 очков. «Коламбус» занимает 13-е место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне Евгений Чеберко провел за «Коламбус Крю» всего 5 матчей, отличившись одной результативной передачей. Контракт Евгения с клубом истекает 30 июня 2026 года.