ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца в MLS неожиданно уволил тренера
Генрик Рюдстрем покинул «Коламбус Крю»
ФК «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко, официально остался без главного тренера, уволив Генрика Рюдстрема. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, временно исполняет обязанности главного тренера Лоран Куртуа, входившего в штаб Рюдстрома, а ранее возглавлявшего Монреаль.
Генрик Рюдстрем возглавил американский клуб в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 14 матчей в МЛС, набрав 13 очков. «Коламбус» занимает 13-е место в Восточной конференции.
В нынешнем сезоне Евгений Чеберко провел за «Коламбус Крю» всего 5 матчей, отличившись одной результативной передачей. Контракт Евгения с клубом истекает 30 июня 2026 года.
