Первый дебютант Мальдеры. В сборную Украины вызовут игрока из-за океана

Украинский вингер канадского «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук получит вызов в национальную сборную Украины, сообщает FootballHub.

Для него это будет первый вызов в состав национальной команды.

19-летний футболист с января 2025 года выступает в MLS. До этого он играл в командах разных возрастных категорий харьковского «Металлиста».

В 2026 году Геннадий Синчук провел 7 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сборную Украины официально возглавил Андреа Мальдера.