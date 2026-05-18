18 мая 2026, 12:06 | Обновлено 18 мая 2026, 12:33
Первый дебютант Мальдеры. В сборную Украины вызовут игрока из-за океана

Геннадий Синчук получит первый вызов в национальную команду

4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Украинский вингер канадского «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук получит вызов в национальную сборную Украины, сообщает FootballHub.

Для него это будет первый вызов в состав национальной команды.

19-летний футболист с января 2025 года выступает в MLS. До этого он играл в командах разных возрастных категорий харьковского «Металлиста».

В 2026 году Геннадий Синчук провел 7 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее сборную Украины официально возглавил Андреа Мальдера.

Дмитрий Вус Источник: FootballHub
Комментарии 4
Ще Хланя викликав би за молодіжку харашо грав
Навіщо?
