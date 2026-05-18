Первый дебютант Мальдеры. В сборную Украины вызовут игрока из-за океана
Геннадий Синчук получит первый вызов в национальную команду
Украинский вингер канадского «Клуб де Фут Монреаль» Геннадий Синчук получит вызов в национальную сборную Украины, сообщает FootballHub.
Для него это будет первый вызов в состав национальной команды.
19-летний футболист с января 2025 года выступает в MLS. До этого он играл в командах разных возрастных категорий харьковского «Металлиста».
В 2026 году Геннадий Синчук провел 7 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее сборную Украины официально возглавил Андреа Мальдера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
