Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жироне грозит вылет из элиты. Болельщики пришли на базу клуба
Испания
19 мая 2026, 17:31 | Обновлено 19 мая 2026, 17:51
972
1

Жироне грозит вылет из элиты. Болельщики пришли на базу клуба

Фаны поддерживают команду

19 мая 2026, 17:31 | Обновлено 19 мая 2026, 17:51
972
1 Comments
Жироне грозит вылет из элиты. Болельщики пришли на базу клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, фанаты Жироны в следующие дни после поражения от Атлетико и реального риска вылета регулярно начали приходить на базу клуба.

Сообщается, что болельщики решили поддержать игроков и показать им, что верят в выживание.

Фаны не устраивают беспорядки или разборки с футболистами, а высказывают им поддержку перед ключевым матчем последнего тура Ла Лиги.

Болельщики уверены, что Жирона заслуживает поддержку, учитывая все результаты последних лет.

В субботу команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната сыграет против Эльче. Только победа над конкурентом гарантирует выживание в элите.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 37 31 1 5 94 - 33 23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 94
2 Реал Мадрид 37 26 5 6 73 - 33 23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 83
3 Вильярреал 37 21 6 10 67 - 45 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 69
4 Атлетико Мадрид 37 21 6 10 61 - 39 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 69
5 Бетис 37 14 15 8 57 - 47 23.05.26 22:00 Бетис - Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 57
6 Сельта 37 13 12 12 52 - 48 23.05.26 22:00 Сельта - Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 51
7 Хетафе 37 14 6 17 31 - 38 23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 48
8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39 - 43 23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 47
9 Валенсия 37 12 10 15 43 - 54 23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 46
10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58 - 60 23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 45
11 Эспаньол 37 12 9 16 42 - 54 23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 45
12 Атлетик Бильбао 37 13 6 18 41 - 54 23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 45
13 Севилья 37 12 7 18 46 - 59 23.05.26 22:00 Сельта - Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 43
14 Алавес 37 11 10 16 43 - 54 23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 43
15 Леванте 37 11 9 17 46 - 59 23.05.26 22:00 Бетис - Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 42
16 Осасуна 37 11 9 17 44 - 49 23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 42
17 Эльче 37 10 12 15 48 - 56 23.05.26 22:00 Жирона - Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 42
18 Жирона 37 9 13 15 38 - 54 23.05.26 22:00 Жирона - Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 40
19 Мальорка 37 10 9 18 44 - 57 23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 39
20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26 - 57 23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 29
Полная таблица

По теме:
Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
Журналист AS: «Потеря Ваната – сокрушительный удар для Жироны»
Бангаранга! О чем поет победительница Евровидения? 10 футбольных вариантов
Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19 мая 2026, 07:08 6
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 22
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Александр вернется в донецкий Шахтер

Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Футбол | 19.05.2026, 16:15
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 19.05.2026, 06:23
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так им и нужно!
Ответить
-1
Популярные новости
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 12
Бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 5
Футбол
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем