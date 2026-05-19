Жироне грозит вылет из элиты. Болельщики пришли на базу клуба

По информации испанских СМИ, фанаты Жироны в следующие дни после поражения от Атлетико и реального риска вылета регулярно начали приходить на базу клуба.

Сообщается, что болельщики решили поддержать игроков и показать им, что верят в выживание.

Фаны не устраивают беспорядки или разборки с футболистами, а высказывают им поддержку перед ключевым матчем последнего тура Ла Лиги.

Болельщики уверены, что Жирона заслуживает поддержку, учитывая все результаты последних лет.

В субботу команда Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната сыграет против Эльче. Только победа над конкурентом гарантирует выживание в элите.