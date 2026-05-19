Талантливый голкипер ждет от Мальдеры вызова в сборную Украины

Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 13:07
Александр Сапутин из «Зари» оценил свои шансы на попадание в национальную команду

ФК Заря Луганск. Александр Сапутин

Голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал назначение Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины и оценил свои шансы на попадание в национальную команду:

– В твоей карьере был момент, когда тебя рассматривали как кандидата в сборную Украины. Расскажи как это было?

– Это было давно, когда в «Заре» работал Патрик ван Леувен, и мы заняли третье место (сезон 2022/23). В конце сезона мне сообщили об этом. Я спокойно воспринял и продолжил работать дальше.

– Главным тренером сборной Украины назначили итальянца Андреа Мальдеру. Как ты оцениваешь это решение и чего от него ждать?

– Эту новость я уже видел. Мальдера – европейский специалист, хорошо знающий наших игроков, поскольку уже работал в штабе сборной. У него свой подход к работе. Увидим, как все сложится, но я настроен положительно – думаю, это пойдет на пользу сборной Украины.

– Ставишь ли ты за цель попадение в сборную Украины?

– На сто процентов мечтаю о сборной Украины. Это моя цель, и я делаю все от себя зависящее, чтобы туда попасть. Продолжаю работать над собой, чтобы в будущем выйти на уровень сборной и, возможно, перейти в один из топ-клубов и сыграть в сильном чемпионате, – признался Сапутин.

