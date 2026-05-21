  4. Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера
21 мая 2026, 12:57 | Обновлено 21 мая 2026, 13:21
Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера

Полузащитник Денис Сметана отправится с донецкой командой на тренировочные сборы

ФК Шахтер Донецк. Денис Сметана

Опорный полузащитник донецкого «Шахтера» Денис Сметана получит шанс от главного тренера Арды Турана закрепиться в составе первой команды после завершения сезона.

Талантливый 19-летний футболист отправится на тренировочные сборы, где сможет проявить себя под руководством турецкого специалиста и побороться за место в стартовом составе «горняков».

Сметана привлек внимание Турана уверенной игрой в футболке U-19, где провел 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Полузащитник три раза попадал в заявку первой команды на матчи Премьер-лиги, однако на поле так и не выходил. Имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17.

«Шахтер» набрал 72 балла за тур до завершения чемпионата и на 15 пунктов опередил ближайшего преследователя. «Горняки» досрочно завоевали золотые награды элитного дивизиона.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Арда Туран Денис Сметана ТаТоТаке учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Ворота «Чернигова» ветеран киевлян поразил в 36 лет 209 дней

там по три бразильца на каждую позицию в полузащите и атаке. ни о какой Сметане даже речи не идет.
Канте, Милокост, і Петрук, це ті хто найбільше б пригодилися в першій команді. 
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
