Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера

Опорный полузащитник донецкого «Шахтера» Денис Сметана получит шанс от главного тренера Арды Турана закрепиться в составе первой команды после завершения сезона.

Талантливый 19-летний футболист отправится на тренировочные сборы, где сможет проявить себя под руководством турецкого специалиста и побороться за место в стартовом составе «горняков».

Сметана привлек внимание Турана уверенной игрой в футболке U-19, где провел 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

Полузащитник три раза попадал в заявку первой команды на матчи Премьер-лиги, однако на поле так и не выходил. Имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17.

«Шахтер» набрал 72 балла за тур до завершения чемпионата и на 15 пунктов опередил ближайшего преследователя. «Горняки» досрочно завоевали золотые награды элитного дивизиона.