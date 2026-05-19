  4. Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
19 мая 2026, 13:27
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера

Кирилл Фесюн выйдет на поле в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Колоса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

В четверг, 21 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Колос» из Ковалевки.

По информации ТаТоТаке, в стартовом составе «горняков» на поле выйдет вратарь Кирилл Фесюн, который последний поединок провел в декабре прошлого года.

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран пообещал 23-летнему футболисту игровое время после того, как команда досрочно завоевала золотые награды Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Фесюн сыграл в семи поединках, где пропустил пять мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера истекает в июне 2029 года.

Донецкий клуб набрал 72 балла и за тур до завершения сезона опередил ближайшего преследователя на 15 пунктов. Предстоящий матч с «Колосом» не будет иметь особого турнирного значения для «горняков».

