Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. ПСЖ определился с будущим Забарного
21 мая 2026, 21:27 | Обновлено 21 мая 2026, 21:33
Решение принято. ПСЖ определился с будущим Забарного

Футболист устроил клуб после первого сезона – на него рассчитывают

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Дмитрий Шпирко рассказал о будущем Ильи Забарного в «ПСЖ».

«По моим источникам, руководство клуба оценивает первый сезон Забарного как вполне удовлетворительный. Несмотря на то, что в прессе в течение сезона хватало критики, особенно после громких ошибок, а они были, руководство клуба считает дебютный год Ильи Забарного абсолютно приемлемым.

Луис Энрике неоднократно высказывался в поддержку игрока во внутренних коммуникациях. Главный тренер доволен, игрок его не разочаровал. Энрике очень высоко оценивает потенциал и перспективы Ильи в следующем сезоне.

Тренер верит в украинского защитника. За весь период выступлений Забарного там не возникало даже мыслей об аренде или гипотетической продаже. Мой источник убежден, что этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», – отмечает источник.

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
