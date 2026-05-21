Решение принято. ПСЖ определился с будущим Забарного

Журналист Дмитрий Шпирко рассказал о будущем Ильи Забарного в «ПСЖ».

«По моим источникам, руководство клуба оценивает первый сезон Забарного как вполне удовлетворительный. Несмотря на то, что в прессе в течение сезона хватало критики, особенно после громких ошибок, а они были, руководство клуба считает дебютный год Ильи Забарного абсолютно приемлемым.

Луис Энрике неоднократно высказывался в поддержку игрока во внутренних коммуникациях. Главный тренер доволен, игрок его не разочаровал. Энрике очень высоко оценивает потенциал и перспективы Ильи в следующем сезоне.

Тренер верит в украинского защитника. За весь период выступлений Забарного там не возникало даже мыслей об аренде или гипотетической продаже. Мой источник убежден, что этот вопрос никогда не стоял на повестке дня», – отмечает источник.