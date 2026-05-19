Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Удивлен так же, как и вы». В Бразилии шокированы выбором Анчелотти на ЧМ
Чемпионат мира
19 мая 2026, 12:41 | Обновлено 19 мая 2026, 12:45
680
0

«Удивлен так же, как и вы». В Бразилии шокированы выбором Анчелотти на ЧМ

Президент CBF Самир Хауд не знал о кадровых решениях итальянца

19 мая 2026, 12:41 | Обновлено 19 мая 2026, 12:45
680
0
«Удивлен так же, как и вы». В Бразилии шокированы выбором Анчелотти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Самир Хауд

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Хауд с удивлением оценил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Функционер не имел никакого влияния на выбор главного тренера Карло Анчелотти, поэтому для Самира некоторые фамилии в заявке, в частности и возвращение Неймара, стали неожиданностью.

«Я был удивлен этим так же, как и вы, но я никогда не обсуждаю состав или вызовы игроков с Мистером. Я всегда четко давал понять, что он и его тренерский штаб имеют полную, 100-процентную автономию. Считаю, что это не моя роль как президента – вмешиваться в технические решения. И кто я такой, чтобы обсуждать футбол с Анчелотти? Поэтому я предоставил им полную свободу действий в этом вопросе.

У нашей сборной были потери, важные имена, которых нам будет не хватать на чемпионате мира, но всем бразильским болельщикам, которые остаются рядом, я скажу: чемпионат мира выигрывается командой, а не индивидуальностями. Играет не один футболист, но если коллектив будет сплоченным и сосредоточенным... Вы сами были игроками, чемпионами, вы это знаете. Когда есть сплоченная и сильная команда, вероятность дойти до финала чемпионата мира очень велика. Мы видим это день за днем», – сказал Самир.

Сборная Бразилии будет выступать на предстоящем чемпионате мира в группе С. Соперниками бразильцев станут Гаити, Шотландия и Марокко.

По теме:
Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Жоао Педро на ЧМ-2026
«Спасибо, Боже, ты прекрасен». Реакция форварда Реала на вызов на ЧМ-2026
Бомбардир Челси отреагировал на непопадание в состав Бразилии на ЧМ-2026
Карло Анчелотти Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира
Андрей Витренко Источник: UOL Esporte
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Футбол | 18 мая 2026, 12:28 11
Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины

Известный специалист был уверен, что главным тренером назначат украинца

Рекордсмен АПЛ из Франции может поехать с Португалией на ЧМ
Футбол | 19 мая 2026, 10:55 0
Рекордсмен АПЛ из Франции может поехать с Португалией на ЧМ
Рекордсмен АПЛ из Франции может поехать с Португалией на ЧМ

Эли Крупи может сменить футбольное гражданство

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Футбол | 19.05.2026, 08:42
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 09:13
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 5
Футбол
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 96
Футбол
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
18.05.2026, 20:12 4
Бокс
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
18.05.2026, 07:04 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем