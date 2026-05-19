«Удивлен так же, как и вы». В Бразилии шокированы выбором Анчелотти на ЧМ

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Хауд с удивлением оценил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Функционер не имел никакого влияния на выбор главного тренера Карло Анчелотти, поэтому для Самира некоторые фамилии в заявке, в частности и возвращение Неймара, стали неожиданностью.

«Я был удивлен этим так же, как и вы, но я никогда не обсуждаю состав или вызовы игроков с Мистером. Я всегда четко давал понять, что он и его тренерский штаб имеют полную, 100-процентную автономию. Считаю, что это не моя роль как президента – вмешиваться в технические решения. И кто я такой, чтобы обсуждать футбол с Анчелотти? Поэтому я предоставил им полную свободу действий в этом вопросе.

У нашей сборной были потери, важные имена, которых нам будет не хватать на чемпионате мира, но всем бразильским болельщикам, которые остаются рядом, я скажу: чемпионат мира выигрывается командой, а не индивидуальностями. Играет не один футболист, но если коллектив будет сплоченным и сосредоточенным... Вы сами были игроками, чемпионами, вы это знаете. Когда есть сплоченная и сильная команда, вероятность дойти до финала чемпионата мира очень велика. Мы видим это день за днем», – сказал Самир.

Сборная Бразилии будет выступать на предстоящем чемпионате мира в группе С. Соперниками бразильцев станут Гаити, Шотландия и Марокко.