  4. Лучший бомбардир Челси не поедет на чемпионат мира
19 мая 2026, 11:38
Лучший бомбардир Челси не поедет на чемпионат мира

Жоао Педро не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Бразильский нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро не поедет на чемпионат мира.

Главный тренер пятикратных чемпионов мира Карло Анчелотти не включил 24-летнего футболиста в заявку команды на мундиаль.

В текущем сезоне на счету Жоао Педро 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Бразилец является лучшим бомбардиром «Челси» в текущем сезоне.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Соперниками Бразилии на групповом этапе станут Шотландия, Гаити и Марокко.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал включение Неймара в заявку сборной Бразилии на ЧМ.

Даниил Кирияка
