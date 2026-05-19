Рекордсмен АПЛ из Франции может поехать с Португалией на ЧМ

Французский нападающий «Борнмута» Эли Крупи может стать футболистом сборной Португалии. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, из-за того, что мать 19-летнего футболиста имеет португальское гражданство, он может поехать на ЧМ в составе чемпионов Европы 2016 года. Уже 19 мая будет объявлена заявка сборной Португалии на мундиаль.

В текущем сезоне на счету Эли Крупи 31 матч в Английской Премьер-лиге, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами, что является лучшим показателем для футболиста младше 20 лет за один сезон.

