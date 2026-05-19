Англия19 мая 2026, 09:04 | Обновлено 19 мая 2026, 09:05
Арсенал одержал 43 победы в этом сезоне. Это новый рекорд клуба
Напомним все победные матчи лондонцев в сезоне 2025/26
Лондонский «Арсенал» одержал 43-ю победу в основное время в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Это произошло в домашнем матче 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).
43 победы за один сезон стали новым клубным рекордом «Арсенала».
Напомним, что предыдущим лучшим достижением лондонцев была 41 победа в сезоне 1970/71.
Победы «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (43) в основное время
- АПЛ, Арсенал – Бернли – 1:0
- АПЛ, Вест Хэм – Арсенал – 0:1
- Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0
- АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0
- АПЛ, Арсенал – Ньюкасл – 1:0
- Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
- Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
- АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
- Кубок Англии, Мансфилд – Арсенал – 1:2
- АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1
- АПЛ, Тоттенхэм – Арсенал – 1:4
- Кубок Англии, Арсенал – Виган – 4:0
- АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
- Кубок Английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
- АПЛ, Лидс – Арсенал – 0:4
- Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2
- Лига чемпионов, Интер – Арсенал – 1:3
- Кубок Английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
- Кубок Англии, Портсмут – Арсенал – 1:4
- АПЛ, Борнмут – Арсенал – 2:3
- АПЛ, Арсенал – Астон Вилла – 4:1
- АПЛ, Арсенал – Брайтон – 2:1
- АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
- Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
- АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1
- АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:1
- Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
- АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
- Кубок Английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
- АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
- АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
- АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
- Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- АПЛ, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 1:2
- Кубок Английской лиги, Порт-Вейл – Арсенал – 0:2
- Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
- АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
- АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Одна игра до чемпионства в АПЛ и одна игра к победителю ЛЧ. Удачи.
