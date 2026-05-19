Арсенал одержал 43 победы в этом сезоне. Это новый рекорд клуба

Лондонский «Арсенал» одержал 43-ю победу в основное время в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это произошло в домашнем матче 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

43 победы за один сезон стали новым клубным рекордом «Арсенала».

Напомним, что предыдущим лучшим достижением лондонцев была 41 победа в сезоне 1970/71.

Победы «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (43) в основное время