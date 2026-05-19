  Арсенал одержал 43 победы в этом сезоне. Это новый рекорд клуба
19 мая 2026, 09:04 | Обновлено 19 мая 2026, 09:05
Арсенал одержал 43 победы в этом сезоне. Это новый рекорд клуба

Напомним все победные матчи лондонцев в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Лондонский «Арсенал» одержал 43-ю победу в основное время в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Это произошло в домашнем матче 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

43 победы за один сезон стали новым клубным рекордом «Арсенала».

Напомним, что предыдущим лучшим достижением лондонцев была 41 победа в сезоне 1970/71.

Победы «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах (43) в основное время

  • АПЛ, Арсенал – Бернли – 1:0
  • АПЛ, Вест Хэм – Арсенал – 0:1
  • Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 1:0
  • АПЛ, Арсенал – Фулхэм – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Ньюкасл – 1:0
  • Лига чемпионов, Спортинг – Арсенал – 0:1
  • Лига чемпионов, Арсенал – Байер – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Эвертон – 2:0
  • Кубок Англии, Мансфилд – Арсенал – 1:2
  • АПЛ, Брайтон – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Челси – 2:1
  • АПЛ, Тоттенхэм – Арсенал – 1:4
  • Кубок Англии, Арсенал – Виган – 4:0
  • АПЛ, Арсенал – Сандерленд – 3:0
  • Кубок Английской лиги, Арсенал – Челси – 1:0
  • АПЛ, Лидс – Арсенал – 0:4
  • Лига чемпионов, Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Лига чемпионов, Интер – Арсенал – 1:3
  • Кубок Английской лиги, Челси – Арсенал – 2:3
  • Кубок Англии, Портсмут – Арсенал – 1:4
  • АПЛ, Борнмут – Арсенал – 2:3
  • АПЛ, Арсенал – Астон Вилла – 4:1
  • АПЛ, Арсенал – Брайтон – 2:1
  • АПЛ, Эвертон – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
  • Лига чемпионов, Брюгге – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Арсенал – Брентфорд – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Бавария – 3:1
  • АПЛ, Арсенал – Тоттенхэм Хотспур – 4:1
  • Лига чемпионов, Славия – Арсенал – 0:3
  • АПЛ, Бернли – Арсенал – 0:2
  • Кубок Английской лиги, Арсенал – Брайтон – 2:0
  • АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Атлетико – 4:0
  • АПЛ, Фулхэм – Арсенал – 0:1
  • АПЛ, Арсенал – Вест Хэм Юнайтед – 2:0
  • Лига чемпионов, Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • АПЛ, Ньюкасл Юнайтед – Арсенал – 1:2
  • Кубок Английской лиги, Порт-Вейл – Арсенал – 0:2
  • Лига чемпионов, Атлетик – Арсенал – 0:2
  • АПЛ, Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • АПЛ, Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Одна игра до чемпионства в АПЛ и одна игра к победителю ЛЧ. Удачи.
