Экс-игрок сборной Украины: «Мне будет интересно глянуть на эту команду»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Лисицкий объяснил, почему ЛНЗ достаточно нестабильно выглядит в конце нынешнего сезона УПЛ.

– Почему так посыпалась команда Виталия Пономарева в последние два месяца – только две победы в восьми матчах?

– Здесь, мне кажется, целый комплекс причин. Не хватает команде так называемой психологии победителей, давление было бешеным, слишком много от них ожидали после зимы, короткая скамья, продажа лидера – Проспера Оба – главному конкуренту в борьбе за золотые награды… Немало факторов. И, будем откровенны, слишком уж были завышены ожидания от ЛНЗ после первого круга.

А еще после первого круга все поняли, что ЛНЗ – это мощная команда и поэтому стали настраиваться на нее соответствующим образом. Не как на середнячка, а на лидера, команду, которая имела реальные шансы на золотые награды, но…

Знаете, мне будет интересно посмотреть на ЛНЗ в следующем чемпионате: снова ли они будут бороться за награды, смогут ли удержать планку на высоком уровне, смогут ли снова быть среди когорты лидеров?

– И не повторят ли судьбу Александрии, которая после серебряного сезона следующий завалила и досрочно вылетела в Первую лигу.

– Нет, такого, думаю, не будет. Не повторит ЛНЗ судьбы Александрии, потому что у этих клубов разные концепции развития, подход к делу, скажем так, – сказал Виталий.