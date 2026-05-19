19 мая 2026, 01:57
Микель АРТЕТА: «С этим нам не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я очень доволен игрой и результатом. В первом тайме, на мой взгляд, мы показали один из лучших футболов в этом сезоне. Преимущество должно было быть больше, но нам это не удалось, и мы продемонстрировали то, что показывали весь сезон: когда нам нужно защищаться и доиграть матч, мы можем сделать это эффективно.

Нам не повезло, что мы не забили второй или третий гол. Мы столкнулись с сильным соперником. Посмотрите, с каким настроем они играли даже сегодня, пытаясь вырвать очко. Эта лига очень тяжелая.

Я очень доволен сегодняшним вечером. Мы выполнили свою работу, то, что было в наших силах. Остается подождать и посмотреть, что будет завтра, а потом пора готовиться к матчу с «Кристал Пэлас».

Возможна ли красная карточка для Хаверца? Я еще не просматривал этот эпизод. Он сказал, что этого не было, но я не знаю, я не видел.

Я еще не знаю, будем ли мы вместе смотреть матч «Манчестер Сити» против «Борнмута». Мы должны как можно лучше подготовить их к матчу с «Кристал Пэлас». У них есть качество и те результаты, которые они сейчас демонстрируют. В Премьер-лиге все возможно, и мы будем это смотреть.

Пеп Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити»? Когда он примет это решение, тогда мы сможем об этом говорить».

Дмитрий Вус Источник: BBC
