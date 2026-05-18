Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили и еще 5 арендованных игроков покинули Гамбург
Германия
18 мая 2026, 23:55 |
417
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили и еще 5 арендованных игроков покинули Гамбург

Грузинский защитник возвращается в «Шахтер»

18 мая 2026, 23:55 |
417
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили и еще 5 арендованных игроков покинули Гамбург
Гамбург

Немецкий «Гамбург» сообщил на официальном сайте о прекращении сотрудничества с шестью арендованными игроками.

Фабиу Виейра, Лука Вушкович, Георги Гочолеишвили, Альберт Гренбек, Филипп Отеле и Демион Даунс, по текущим данным, вернутся в клубы, которым принадлежат их контракты.

Спортивный директор «Гамбурга» Клаус Коста отметил их вклад в достижения команды. Особого внимания заслужили Фабио Виейра и Лука Вушкович, которые стали ключевыми исполнителями в этом сезоне.

Виейра провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Он арендован у «Арсенала» и теперь должен вернуться в Лондон.

19-летний хорватский центральный защитник Вушкович, арендованный у «Тоттенхэма», сыграл 30 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Гочолеишвили, арендованный у «Шахтера», провел 27 матчей и сделал 1 ассист.

Гренбек, арендованный у «Ренна», из-за травм сыграл лишь 7 матчей, но отметился 1 голом и 2 ассистами, в том числе важными результативными действиями в матче против «Айнтрахта».

Отеле, арендованный у «Базеля», провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Даунс, арендованный у «Саутгемптона», сыграл 12 матчей.

Клуб подчеркнул, что все игроки внесли вклад в выполнение целей сезона и оставили положительное впечатление, а также не исключается их возвращение в будущем.

По теме:
Ключевой гол Хаверца. Арсенал переиграл Бернли и сделал шаг к трофею АПЛ
Сака вошел в элитный клуб игроков Арсенала
Сака стал пятым игроком Арсенала с 50+ ассистами в АПЛ. Кто первые четверо?
Гиорги Гочолеишвили Лука Вушкович Фабиу Виейра Шахтер Донецк Гамбург Тоттенхэм Ренн Базель Саутгемптон Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: ФК Гамбург
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась судьба Лунина в Реале после провального сезона
Футбол | 18 мая 2026, 22:22 0
Определилась судьба Лунина в Реале после провального сезона
Определилась судьба Лунина в Реале после провального сезона

Вратарь покинет клуб

Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18 мая 2026, 12:30 85
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины

В команде будет ряд дебютантов

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18.05.2026, 07:04
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Футбол | 18.05.2026, 18:43
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 3
Футбол
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14
Бокс
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 11
Теннис
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем