ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили и еще 5 арендованных игроков покинули Гамбург

Немецкий «Гамбург» сообщил на официальном сайте о прекращении сотрудничества с шестью арендованными игроками.

Фабиу Виейра, Лука Вушкович, Георги Гочолеишвили, Альберт Гренбек, Филипп Отеле и Демион Даунс, по текущим данным, вернутся в клубы, которым принадлежат их контракты.

Спортивный директор «Гамбурга» Клаус Коста отметил их вклад в достижения команды. Особого внимания заслужили Фабио Виейра и Лука Вушкович, которые стали ключевыми исполнителями в этом сезоне.

Виейра провел 31 матч, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром и ассистентом команды. Он арендован у «Арсенала» и теперь должен вернуться в Лондон.

19-летний хорватский центральный защитник Вушкович, арендованный у «Тоттенхэма», сыграл 30 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Гочолеишвили, арендованный у «Шахтера», провел 27 матчей и сделал 1 ассист.

Гренбек, арендованный у «Ренна», из-за травм сыграл лишь 7 матчей, но отметился 1 голом и 2 ассистами, в том числе важными результативными действиями в матче против «Айнтрахта».

Отеле, арендованный у «Базеля», провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Даунс, арендованный у «Саутгемптона», сыграл 12 матчей.

Клуб подчеркнул, что все игроки внесли вклад в выполнение целей сезона и оставили положительное впечатление, а также не исключается их возвращение в будущем.