  4. Конте уведомил руководство Наполи о своем решении относительно будущего
18 мая 2026, 23:30
Конте уведомил руководство Наполи о своем решении относительно будущего

Антонио Конте считает, что его время в клубе подошло к концу

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В последние несколько недель вокруг Антонио Конте и его будущего в итальянском «Наполи» разворачивалась настоящая драма. Теперь же решение становится всё более очевидным.

После победы «Наполи» над «Пизой» в минувшие выходные итальянец уточнил, что сообщил генеральному директору Аурелио де Лаурентису о своём решении относительно будущего. Он не афишировал это публично, что ещё больше подогревало интригу.

Теперь Sky Italia сообщает, что он покинет «Наполи» летом. Стороны должны встретиться в конце сезона после предварительного обсуждения несколько недель назад, но Конте считает, что его время в клубе подошло к концу.

У него огромная зарплата, и «Наполи» не сможет предложить ее на еще один сезон. Кроме того, Конте считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы расстаться на пике славы и провести лето с семьей. Он считает, что цикл в клубе завершился, и он заложил фундамент для будущего клуба.

56-летний тренер сходу взял чемпионский титул с «Наполи», его команда идет второй в сезоне 2025/26.

Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
У збірну Італії піде?
