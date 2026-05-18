По 50 голов и ассистов быстрее Саки набрал только один игрок в АПЛ

В понедельник «Арсенал» проводит матч 37-го тура Премьер-лиги Англии против «Бернли». «Канониры» выиграли первый тайм со счетом 1:0. На 37-й минуте после розыгрыша стандарта забил Кай Хаверц. Букайо Сака отметился асисстом, который стал для него 50-м в чемпионате Англии в составе «Арсенала».

Больше Саки голевых передач только у таких игроков «канониров», как Месут Озил (54), Сеск Фабрегас (70), Тьерри Анри (74) и Деннис Бергкамп (94).

У полузащитника, которому через 10 дней исполнится 25 лет, 60 голов в Премьер-лиге, и он стал вторым самым юным игроком в истории турнира, у которого на счету не менее 50 мячей и 50 голевых передач. Быстрее Саки этого показателя добился только Уэйн Руни в 24 года и 84 дня.