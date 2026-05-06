Букайо САКА: «Я никогда не видел ничего подобного»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0, 2:1 по сумме двух матчей) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов:

«Ты отрываешь меня от празднования, друг! Это так здорово. Ты же видишь, что это значит для нас и что это значит для болельщиков.

Да, мы очень счастливы. Легче сказать, чем сделать. Этот матч был очень напряженным. Он много значит для обеих сторон. Нам удалось справиться с этим и выйти в финал. Все началось еще до матча, когда мы ехали на автобусе. Я никогда не видел ничего подобного.

Иногда все складывается в твою пользу, а иногда — нет, но ты должен быть там, и я был там — я забил свой гол.

Невозможно оказаться здесь и не чувствовать давления. Как можно не ожидать, что люди будут о тебе говорить и критиковать? Вот почему мы должны это игнорировать.

Это прекрасная история, и я надеюсь, что она закончится хорошо в Будапеште».