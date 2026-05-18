  4. Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18 мая 2026, 22:49
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт

Роберт Левандовски стал глобальным амбассадором CHERY

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски попрощался с «Камп Ноу», решив не продлевать соглашение с каталонским грандом. На следующий день после матча с «Бетисом» 37-летний поляк подписал новый контракт, став глобальным амбассадором CHERY.

Этот договор отражает как международный авторитет футболиста, так и высокую рыночную привлекательность, которая сопровождала его на протяжении всей карьеры. Для «Барселоны» это объявление является еще одним подтверждением того, что Роберт Левандовски остается одним из самых заметных лиц клуба.

Нападающий провел в «Барселоне» четыре года и завоевал с командой семь титулов.

