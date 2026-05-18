Окончательное решение. Гвардиола уходит из Манчестер Сити

Испанский специалист Пеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» после заключительного матча Премьер-лиги в воскресенье против «Астон Виллы».

«Сити» уже начал информировать спонсоров о том, что официальное объявление ожидается в ближайшее время, в то время как новость об уходе Гвардиолы стала секретом Полишинеля среди людей, близких к тренеру.

Главным кандидатом на замену испанского тренера считается Энцо Мареска, который посреди текущего сезона покинул «Челси». Не исключен вариант, что «Сити» возглавит главный тренер «Баварии» Венсан Компани.

За 10 лет в «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал 20 трофеев, а также претендует на победу в чемпионате Англии.