Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом году я был действительно хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился первыми эмоциями после победы над «Челси» в финале Кубка Англии (1:0).

«Как только огонь утихнет, мы поедем домой. Я забавный парень. В этом году я был действительно хорош. Прошлый сезон был самым сложным по многим причинам.

В этом сезоне важно, как мы себя ведем каждый день. Возможно, нам понадобилось время, чтобы обрести стабильность в команде. В Премьер-лиге никто никого не ждет», – заявил тренер «горожан».

О празднованиях «Сити»: «Вообще никакого празднования. Вы знаете, что в матче с «Борнмутом» (на выезде во вторник) будет еще сложнее. Постараемся поехать туда и добиться результата».

«Манчестер Сити» еще поборется за чемпионский титул с «Арсеналом».