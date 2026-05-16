  Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом году я был действительно хорош»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В этом году я был действительно хорош»

Пеп Гвардиола дал первый комментарий после получения очередного трофея

ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился первыми эмоциями после победы над «Челси» в финале Кубка Англии (1:0).

«Как только огонь утихнет, мы поедем домой. Я забавный парень. В этом году я был действительно хорош. Прошлый сезон был самым сложным по многим причинам.

В этом сезоне важно, как мы себя ведем каждый день. Возможно, нам понадобилось время, чтобы обрести стабильность в команде. В Премьер-лиге никто никого не ждет», – заявил тренер «горожан».

О празднованиях «Сити»: «Вообще никакого празднования. Вы знаете, что в матче с «Борнмутом» (на выезде во вторник) будет еще сложнее. Постараемся поехать туда и добиться результата».

«Манчестер Сити» еще поборется за чемпионский титул с «Арсеналом».

Руслан Полищук Источник: BBC
МИЧЕЛ: «Я отдал Жироне 5 лет. Мне нечего больше сказать»
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
