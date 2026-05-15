Пеп ГВАРДИОЛА: «В Англии до сих пор не назвали трибуну в мою честь»

В преддверии своего 24-го визита на «Уэмбли» в качестве тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу спросили, испытывает ли он до сих пор волнение по поводу финалов кубков и игры на национальном стадионе.

«Да, я так разочарован английским футболом, что они не назвали трибуну в честь Пепа! Я много раз бывал там, по крайней мере, зал ожидания или ложу? Может быть, я поеду еще 24 раза. Это определенно особенное место.

С тех пор, как мы с «Барселоной» выиграли первую Лигу чемпионов с моим клубом. А потом во второй раз с «Барселоной» в качестве тренера против «Юнайтед», и много раз с тех пор, как я здесь был, мы приезжали туда на полуфиналы, финалы, побеждали, проигрывали, проигрывали, побеждали», – заявил Гвардиола.

Финал Кубка Англии «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в субботу и стартует в 17:00.