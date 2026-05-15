Король кубковых турниров. Ман Сити во главе с Гвардиолой сыграет 12-й финал

Пеп Гвардиола в 12-й раз вывел Манчестер Сити в кубковые финалы разных турниров.

Очередным решающим матчем для испанца станет финал Кубка Англии против Челси.

С того момента, как Гвардиола возглавил Манчестер Сити, ни один другой тренер не достигал такого количества финальных поединков во главе команд топ-5 европейских чемпионатов.

Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выходов в кубковые финалы с того момента, как Пеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити

12 – Пеп Гвардиола (Испания)

9 – Томас Тухель (Германия)

7 – Унаи Эмери (Испания)

6 – Юрген Клопп (Германия)

6 – Симоне Индзаги (Италия)

5 – Луис Энрике (Испания)

5 – Массимилиано Аллегри (Италия)

5 – Жозе Моуриньо (Португалия)

4 – Карло Анчелотти (Италия)

4 – Нико Ковач (Хорватия)

Среди тренеров команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, Гвардиола является рекордсменом по проценту побед (85%, 45 в 53 играх).

Тренеры команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, с наибольшим процентом побед

85% – Пеп Гвардиола (Испания)

80% – Томас Тухель (Германия)

75% – Эрик тен Хаг (Нидерланды)

75% – Фрэнк Лэмпард (Англия)

75% – Джанлука Виалли (Италия)

75% – Луи ван Гал (Нидерланды)

Напомним, что в активе Гвардиолы 8 выигранных кубковых финалов во главе Манчестер Сити.

Выигранные кубковые финалы Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы (8, без учета Суперкубков Англии, УЕФА и клубного ЧМ)