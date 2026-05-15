Король кубковых турниров. Ман Сити во главе с Гвардиолой сыграет 12-й финал
Вспомним достижения испанского тренера в кубковых турнирах во главе «горожан»
Пеп Гвардиола в 12-й раз вывел Манчестер Сити в кубковые финалы разных турниров.
Очередным решающим матчем для испанца станет финал Кубка Англии против Челси.
С того момента, как Гвардиола возглавил Манчестер Сити, ни один другой тренер не достигал такого количества финальных поединков во главе команд топ-5 европейских чемпионатов.
Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выходов в кубковые финалы с того момента, как Пеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити
- 12 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 9 – Томас Тухель (Германия)
- 7 – Унаи Эмери (Испания)
- 6 – Юрген Клопп (Германия)
- 6 – Симоне Индзаги (Италия)
- 5 – Луис Энрике (Испания)
- 5 – Массимилиано Аллегри (Италия)
- 5 – Жозе Моуриньо (Португалия)
- 4 – Карло Анчелотти (Италия)
- 4 – Нико Ковач (Хорватия)
Среди тренеров команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, Гвардиола является рекордсменом по проценту побед (85%, 45 в 53 играх).
Тренеры команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, с наибольшим процентом побед
- 85% – Пеп Гвардиола (Испания)
- 80% – Томас Тухель (Германия)
- 75% – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
- 75% – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 75% – Джанлука Виалли (Италия)
- 75% – Луи ван Гал (Нидерланды)
Напомним, что в активе Гвардиолы 8 выигранных кубковых финалов во главе Манчестер Сити.
Выигранные кубковые финалы Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы (8, без учета Суперкубков Англии, УЕФА и клубного ЧМ)
- 5 – Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26)
- 2 – Кубок Англии (2018/19, 2022/23)
- 1 – Лига чемпионов (2022/23)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пономаренко продолжает демонстрировать выдающуюся результативность
Без форварда сборной Украины каталонский клуб трижды сыграл вничью и трижды потерпел поражения