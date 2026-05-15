15 мая 2026, 14:51 | Обновлено 15 мая 2026, 15:53
Король кубковых турниров. Ман Сити во главе с Гвардиолой сыграет 12-й финал

Вспомним достижения испанского тренера в кубковых турнирах во главе «горожан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола в 12-й раз вывел Манчестер Сити в кубковые финалы разных турниров.

Очередным решающим матчем для испанца станет финал Кубка Англии против Челси.

С того момента, как Гвардиола возглавил Манчестер Сити, ни один другой тренер не достигал такого количества финальных поединков во главе команд топ-5 европейских чемпионатов.

Тренеры команд топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством выходов в кубковые финалы с того момента, как Пеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити

  • 12 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 9 – Томас Тухель (Германия)
  • 7 – Унаи Эмери (Испания)
  • 6 – Юрген Клопп (Германия)
  • 6 – Симоне Индзаги (Италия)
  • 5 – Луис Энрике (Испания)
  • 5 – Массимилиано Аллегри (Италия)
  • 5 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 4 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 4 – Нико Ковач (Хорватия)

Среди тренеров команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, Гвардиола является рекордсменом по проценту побед (85%, 45 в 53 играх).

Тренеры команд АПЛ, проведших в Кубке Англии по меньшей мере 10 матчей, с наибольшим процентом побед

  • 85% – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 80% – Томас Тухель (Германия)
  • 75% – Эрик тен Хаг (Нидерланды)
  • 75% – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 75% – Джанлука Виалли (Италия)
  • 75% – Луи ван Гал (Нидерланды)

Напомним, что в активе Гвардиолы 8 выигранных кубковых финалов во главе Манчестер Сити.

Выигранные кубковые финалы Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы (8, без учета Суперкубков Англии, УЕФА и клубного ЧМ)

  • 5 – Кубок английской лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26)
  • 2 – Кубок Англии (2018/19, 2022/23)
  • 1 – Лига чемпионов (2022/23)
