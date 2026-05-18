Два украинца вошли в символическую сборную сезона в Турции

Целых два украинских футболиста вошли в символическую сборную чемпионата Турции сезона 2025/26. Статистический портал SofaScore отметил защитника Арсения Батагова и вингера Александра Зубкова из «Трабзонспора».

Батагов получил среднюю оценку за сезон 7,23 балла, тогда как действия Зубкова оценили в 7,24. При этом Арсений не играл за «Трабзонспор» с марта из-за травмы.

По итогам турецкой Суперлиги «Трабзонспор» занял третье место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 34 матчах.