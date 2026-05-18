Турция18 мая 2026, 21:50 | Обновлено 18 мая 2026, 21:55
368
0
Два украинца вошли в символическую сборную сезона в Турции
Батагова и Зубкова признаны лучшими на своих позициях
18 мая 2026, 21:50 | Обновлено 18 мая 2026, 21:55
368
0
Целых два украинских футболиста вошли в символическую сборную чемпионата Турции сезона 2025/26. Статистический портал SofaScore отметил защитника Арсения Батагова и вингера Александра Зубкова из «Трабзонспора».
Батагов получил среднюю оценку за сезон 7,23 балла, тогда как действия Зубкова оценили в 7,24. При этом Арсений не играл за «Трабзонспор» с марта из-за травмы.
По итогам турецкой Суперлиги «Трабзонспор» занял третье место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 34 матчах.
Читайте также:Травма помешала. Украинец летом мог перейти в клуб АПЛ
Team of the Week provided by Sofascore
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2026, 01:44 4
Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля
Хоккей | 18 мая 2026, 07:05 0
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Футбол | 18.05.2026, 21:39
Комментарии 0
Популярные новости
17.05.2026, 08:50 26
18.05.2026, 10:05 16
16.05.2026, 16:45
18.05.2026, 12:30 85
18.05.2026, 06:23 11
16.05.2026, 19:49 20
16.05.2026, 17:59 5
17.05.2026, 14:59 4