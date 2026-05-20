Амбассадор УАФ обратился к Реброву, внесшему 30 млн залога за Ермака
Лебига раскритиковал бывшего тренера сборной Украины
Украинский стример и блогер, амбассадор УАФ Михаил Лебига эмоционально отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за политика Андрея Ермака.
«Ребров! Я в шоке! Я ждал такого от кого угодно, но не от Реброва. Его и так постоянно е***т за сборную, а он все хнычет и хнычет, все без настроения. Это просто жесть. Внес 30 миллионов залога», – заявил Лебига.
После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
И второй вопрос, почему все стерненки, синхронно набросившись на Ермака и обвиняя его во всех смертных грехах еще даже до суда и приговора, как-то при этом правдорубы скромно обходят того, с кем Ермак все эти годы был неразлейвода, его соправителя, его самого ближнего соратника, его альтер эго, его сиамского близнеца, того, с кем они спали в одной комнате и ели мивину из одной тарелки, того, кто его назначил и кто обещал что уйдет только вместе, ну вы поняли, почему стерненки правдорубы по поводу данного деятеля сидят тише воды и боятся шепотом даже всуе произносить это имя?
Хотят весь тот звиздец, который творили тут 7 лет спихнуть на какую-то Веринику Фен-Шуй и чтобы главный персонаж из всей этой истории вышел чистенький и весь в белом? Не получится, ребята.