Амбассадор УАФ обратился к Реброву, внесшему 30 млн залога за Ермака

Украинский стример и блогер, амбассадор УАФ Михаил Лебига эмоционально отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за политика Андрея Ермака.

«Ребров! Я в шоке! Я ждал такого от кого угодно, но не от Реброва. Его и так постоянно е***т за сборную, а он все хнычет и хнычет, все без настроения. Это просто жесть. Внес 30 миллионов залога», – заявил Лебига.

После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.