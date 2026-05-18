Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Тренер выбрал себе еще двух помощников – Худжамова и Баштового
Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с еще двумя специалистами, которые войдут в его штаб на ближайшем сборе национальной команды.
По информации ТаТоТаке, после пресс-конференции в Доме футбола итальянский наставник вместе с руководством УАФ согласовал кандидатуры тренеров, которые будут работать с командой уже во время июньского сбора.
Работу с вратарями продолжит Рустам Худжамов, который ранее входил в штаб Сергея Реброва в сборной Украины.
Ответственным за физическую подготовку станет 38-летний Иван Баштовый. Специалист имеет опыт работы в донецком «Шахтере», а также работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в национальной команде.
Ожидается, что окончательно Мальдера определится со структурой своего штаба уже после завершения первого тренировочного сбора сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркевич и Йовичевич были в списке кандидатов на должность тренера сборной, но от них отказались
Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб
Є надія на світле майбутнє, а не гонкою за баблом і розпилом