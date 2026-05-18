Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
18 мая 2026, 20:45 | Обновлено 18 мая 2026, 21:10
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение

Тренер выбрал себе еще двух помощников – Худжамова и Баштового

УАФ. Андреа Мальдера

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с еще двумя специалистами, которые войдут в его штаб на ближайшем сборе национальной команды.

По информации ТаТоТаке, после пресс-конференции в Доме футбола итальянский наставник вместе с руководством УАФ согласовал кандидатуры тренеров, которые будут работать с командой уже во время июньского сбора.

Работу с вратарями продолжит Рустам Худжамов, который ранее входил в штаб Сергея Реброва в сборной Украины.

Ответственным за физическую подготовку станет 38-летний Иван Баштовый. Специалист имеет опыт работы в донецком «Шахтере», а также работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в национальной команде.

Ожидается, что окончательно Мальдера определится со структурой своего штаба уже после завершения первого тренировочного сбора сборной Украины.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Комментарии 4
Немає що говорити про нового тренера збірної. Не розумію невдоволення деяких тут коментаторів. Він вам в борщ насрав чи що? Пройде час побачемо, що з цього вийде. 
Нарешті збірну тренуватиме людина - що хоть щось тямить в тактиці - і надіюсь не буде більше цих пасів в поперек поля і назад 
В мене складається враження, що він не є самостійною фігурою
Нарешті ЗУ буде керувати не динамівський фізрук.
Є надія на світле майбутнє, а не гонкою за баблом і розпилом 
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
