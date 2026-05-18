Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин
Вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк не смог помочь своей команде в матче 29-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0) из-за травмы.
Главный тренер житомирян Руслан Ротань сообщил, что на восстановление 28-летнему футболисту понадобится примерно пять недель.
Таким образом, участие Гуцуляка в июньском сборе национальной команды Украины исключено. Несмотря на это, новый главный тренер «сине-желтых» Андреа Мальдера ранее включил полузащитника в список вызванных игроков на товарищеские матчи.
Как отмечает источник, Гуцуляка заменит вингер киевского «Динамо» Назар Волошин.
