Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 17:02 | Обновлено 18 мая 2026, 17:07
2590
4

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

18 мая 2026, 17:02 | Обновлено 18 мая 2026, 17:07
2590
4 Comments
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
УАФ. Назар Волошин

Вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк не смог помочь своей команде в матче 29-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0) из-за травмы.

Главный тренер житомирян Руслан Ротань сообщил, что на восстановление 28-летнему футболисту понадобится примерно пять недель.

Таким образом, участие Гуцуляка в июньском сборе национальной команды Украины исключено. Несмотря на это, новый главный тренер «сине-желтых» Андреа Мальдера ранее включил полузащитника в список вызванных игроков на товарищеские матчи.

Как отмечает источник, Гуцуляка заменит вингер киевского «Динамо» Назар Волошин.

По теме:
Эксперт объяснил, зачем Мальдера пригласил в команду Езерского и Степаненко
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
ФОТО. Звезда сборной Украины во второй раз станет отцом: трогательно
травма Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Андреа Мальдера Динамо Киев Назар Волошин (Динамо)
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега
Футбол | 18 мая 2026, 15:58 0
Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега
Разгром от Буковины, ничья Черноморца и Левого Берега

Состоялись поединки 28-го тура Первой лиги

В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18 мая 2026, 04:02 12
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича

Маркевич и Йовичевич были в списке кандидатов на должность тренера сборной, но от них отказались

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Логично 
Ответить
0
Це не дуже добре 
Ответить
0
🤮
Ответить
0
Это провал
Ответить
0
Популярные новости
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 24
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 73
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем