Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Бывший тренер «Динамо» раскритиковал это решение
Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал решение президента УАФ Андрея Шевченко назначить главным тренером сборной Украины итальянского специалиста Андреа Мальдеру.
«Тренером должен быть украинец. Друг другом, но ты – президент УАФ, ты должен понимать такие моменты», – обратился Сабо к Шевченко.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу
Марусич утверждает, что пенальти в матче с киевлянами не было
Була вже купа українців, і тільки володарі ЗМ принесли результат(якщо почитати коментарі вболівальників)
Шевченко: Тренером сборной Англии стал немец Тухель.