Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал решение президента УАФ Андрея Шевченко назначить главным тренером сборной Украины итальянского специалиста Андреа Мальдеру.

«Тренером должен быть украинец. Друг другом, но ты – президент УАФ, ты должен понимать такие моменты», – обратился Сабо к Шевченко.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».