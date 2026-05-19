Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 мая 2026, 07:32 |
Бывший тренер «Динамо» раскритиковал это решение

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал решение президента УАФ Андрея Шевченко назначить главным тренером сборной Украины итальянского специалиста Андреа Мальдеру.

«Тренером должен быть украинец. Друг другом, но ты – президент УАФ, ты должен понимать такие моменты», – обратился Сабо к Шевченко.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Йожеф Сабо назначение тренера сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Точно. Бєланова треба тренером збірної зробити...
Була вже купа українців, і тільки володарі ЗМ принесли результат(якщо почитати коментарі вболівальників)
Золоті слова. Перші два матчі покажуть рівень головного-він же помічник пазик.
Ну і що той Сабо вирішує? Так .Аби потеревенькати.Важелів в нього ніяких.На процес його слова ніяк не повліяють.Італієць для Пазіка не просто друг ,кажуть.Нам всім разом з Сабо,залишилось тільки дивитись,як заграє збірна при новому тренері .От таке.
Сабо: Ты запомни, сынок, золотые слова...
Шевченко: Тренером сборной Англии стал немец Тухель.
