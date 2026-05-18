ЯКУБУ: «Сегодня не смогли реализовать свои моменты»

Полузащитник ЛНЗ Адам Якубу прокомментировал матч 29-го тура УПЛ с «Кудровкой» (0:1):

– Матч складывался тяжело, сегодня не удалось реализовать моменты. Что Вы, как игрок и непосредственный участник событий, скажете об этой игре?

– Мы хотим выигрывать каждый матч, но, к сожалению, сегодня не смогли реализовать свои моменты. Такое случается в футболе. Конечно, мы очень разочарованы. Наши болельщики преодолели такой долгий путь из Черкасс в Ровно, чтобы поддержать нас, а мы не смогли забить и проиграли. Это не тот результат, которого мы хотели и на который надеялись. Мы будем продолжать усердно работать. Эта игра – не конец, впереди еще очень важный матч. Надо побеждать в каждой игре, потому что каждый матч для нас имеет большое значение.

– Высокая ставка на матч – вы боретесь за серебряные медали. Это сегодня повлияло на игру? Возможно, боялись ошибиться и были слишком осторожными?

– Мы боремся за серебро, но в футболе ты можешь допустить ошибку в любой момент. Будем биться дальше, мы не можем остановиться на этом, ведь прошли очень большой путь с начала сезона.

– После пропущенного гола у соперника возникло еще несколько моментов у ваших ворот. В какой момент в вашей игре что-то пошло не так?

– К сожалению, иногда ты можешь упустить игрока, за которым должен следить, такое бывает. В футболе каждый момент важен, все может решиться за одну секунду. Если ты потерял своего оппонента, он может забить. Мы не можем никого винить, потому что футбол – это командный вид спорта. Мы все вместе, поддерживаем друг друга, вместе выигрываем и вместе проигрываем, до конца боремся за результат.

– Вы и «Полесье» сохранили одну из самых интересных интриг чемпионата. Насколько это для вас важно? Интересовался ли кто-то из команды во время перерыва счетом параллельного матча?

– Для нас и для нашего города это очень большая возможность. Мы очень много работали ради этого момента. Мы были среди команд, которые боролись за чемпионство. Уже сделали очень большой шаг, и остался еще один – одержать победу в последнем матче. Мы не интересуемся «Полесьем», мы сосредоточены только на своей команде. Должны сражаться и выиграть последнюю игру. Если «Полесье» выиграет – это хорошо для них, но мы должны выиграть свой матч, ведь все зависит от нас.