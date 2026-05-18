Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯКУБУ: «Сегодня не смогли реализовать свои моменты»
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 20:05 |
147
0

ЯКУБУ: «Сегодня не смогли реализовать свои моменты»

Полузащитник ЛНЗ прокомментировал поражение от «Кудровки»

18 мая 2026, 20:05 |
147
0
ЯКУБУ: «Сегодня не смогли реализовать свои моменты»
ФК ЛНЗ. Адам Якубу

Полузащитник ЛНЗ Адам Якубу прокомментировал матч 29-го тура УПЛ с «Кудровкой» (0:1):

– Матч складывался тяжело, сегодня не удалось реализовать моменты. Что Вы, как игрок и непосредственный участник событий, скажете об этой игре?

– Мы хотим выигрывать каждый матч, но, к сожалению, сегодня не смогли реализовать свои моменты. Такое случается в футболе. Конечно, мы очень разочарованы. Наши болельщики преодолели такой долгий путь из Черкасс в Ровно, чтобы поддержать нас, а мы не смогли забить и проиграли. Это не тот результат, которого мы хотели и на который надеялись. Мы будем продолжать усердно работать. Эта игра – не конец, впереди еще очень важный матч. Надо побеждать в каждой игре, потому что каждый матч для нас имеет большое значение.

– Высокая ставка на матч – вы боретесь за серебряные медали. Это сегодня повлияло на игру? Возможно, боялись ошибиться и были слишком осторожными?

– Мы боремся за серебро, но в футболе ты можешь допустить ошибку в любой момент. Будем биться дальше, мы не можем остановиться на этом, ведь прошли очень большой путь с начала сезона.

– После пропущенного гола у соперника возникло еще несколько моментов у ваших ворот. В какой момент в вашей игре что-то пошло не так?

– К сожалению, иногда ты можешь упустить игрока, за которым должен следить, такое бывает. В футболе каждый момент важен, все может решиться за одну секунду. Если ты потерял своего оппонента, он может забить. Мы не можем никого винить, потому что футбол – это командный вид спорта. Мы все вместе, поддерживаем друг друга, вместе выигрываем и вместе проигрываем, до конца боремся за результат.

– Вы и «Полесье» сохранили одну из самых интересных интриг чемпионата. Насколько это для вас важно? Интересовался ли кто-то из команды во время перерыва счетом параллельного матча?

– Для нас и для нашего города это очень большая возможность. Мы очень много работали ради этого момента. Мы были среди команд, которые боролись за чемпионство. Уже сделали очень большой шаг, и остался еще один – одержать победу в последнем матче. Мы не интересуемся «Полесьем», мы сосредоточены только на своей команде. Должны сражаться и выиграть последнюю игру. Если «Полесье» выиграет – это хорошо для них, но мы должны выиграть свой матч, ведь все зависит от нас.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Это очень важная победа»
Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
«Наверное, сезон для меня закончился». Травмировался ключевой игрок Полесья
Адам Якубу ЛНЗ Черкассы Кудровка Кудровка - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17 мая 2026, 20:58 13
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!

Боксер победил на турнире в Сербии

Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Футбол | 18 мая 2026, 19:36 0
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»

Уэйн Руни уверен, что Мохамед Салах проявил неуважение к Арне Слоту

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 18.05.2026, 18:27
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 83
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем