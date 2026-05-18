ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко

Андреа Мальдера занял пост главного тренера сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Шевченко представил итальянского специалиста и озвучил основные задачи на ближайшие два года.

Сам Мальдера откровенно рассказал о переходе с должности ассистента Де Дзерби на должность главного тренера, о беседах с игроками и о том, почему решил переехать жить в Украину во время войны.

