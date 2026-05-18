Сборная УКРАИНЫ18 мая 2026, 19:58 | Обновлено 18 мая 2026, 20:17
660
0
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
УАФ представила нового тренера главной команды страны
18 мая 2026, 19:58 | Обновлено 18 мая 2026, 20:17
660
0
Андреа Мальдера занял пост главного тренера сборной Украины.
Президент УАФ Андрей Шевченко представил итальянского специалиста и озвучил основные задачи на ближайшие два года.
Сам Мальдера откровенно рассказал о переходе с должности ассистента Де Дзерби на должность главного тренера, о беседах с игроками и о том, почему решил переехать жить в Украину во время войны.
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2026, 15:05 54
Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу
Футбол | 18 мая 2026, 20:19 0
Владислав Велетень вернулся на поле
Хоккей | 17.05.2026, 21:59
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Комментарии 0
Популярные новости
16.05.2026, 17:59 5
17.05.2026, 09:34 41
17.05.2026, 07:25 2
18.05.2026, 01:44 4
17.05.2026, 14:59 4
18.05.2026, 06:23 11
18.05.2026, 12:30 83
16.05.2026, 19:49 20