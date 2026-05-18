Барселона превзошла рекорд топ-5 лиг, установленный Ювентусом
Каталонцы, как и туринцы, смогли победить во всех домашних матчах чемпионата в сезоне
Барселона в сезоне 2025/26 установила рекорд Ла Лиги по количеству побед в домашних матчах чемпионата в одном сезоне, который стал лучшим достижением среди всех команд топ-5 лиг, начиная с сезона 1992/93.
Каталонцы в текущем сезоне победили во всех 19 поединках дома. Такой же результат покорился Ювентусу в Серии А в сезоне 2013/14, однако Барселона продемонстрировала лучшую разницу между забитыми и пропущенными мячами.
Блаугранас закончили текущую домашнюю кампанию Ла Лиги с разницей в +47. Результат туринцев был +38.
Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в домашних матчах чемпионата в одном сезоне, начиная с 1992/93
- 57 – Барселона (2025/26, +47)
- 57 – Ювентус (2013/14, +38)
- 55 – Барселона (2012/13, +48)
- 55 – Барселона (2009/10, +46)
- 55 – Манчестер Сити (2011/12, +43)
- 55 – Реал (1996/97, +41)
- 55 – Ювентус (2016/17, +39)
- 55 – Челси (2005/06, +38)
- 55 – Манчестер Юнайтед (2010/11, +37)
- 55 – Милан (2005/06, +37)
В скобках – сезон и разница между забитыми и пропущенными мячами в домашних матчах
Despite playing across 3 stadiums, Barcelona completed a 100% home win record in LaLiga yesterday. Something only ever matched by Juventus in 2013/14 in the top 5 leagues in the modern era👏 pic.twitter.com/k4pZ0dQUS8— Ben Littlemore (@blittlemore10) May 18, 2026
