Испания
Барселона превзошла рекорд топ-5 лиг, установленный Ювентусом

Каталонцы, как и туринцы, смогли победить во всех домашних матчах чемпионата в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в сезоне 2025/26 установила рекорд Ла Лиги по количеству побед в домашних матчах чемпионата в одном сезоне, который стал лучшим достижением среди всех команд топ-5 лиг, начиная с сезона 1992/93.

Каталонцы в текущем сезоне победили во всех 19 поединках дома. Такой же результат покорился Ювентусу в Серии А в сезоне 2013/14, однако Барселона продемонстрировала лучшую разницу между забитыми и пропущенными мячами.

Блаугранас закончили текущую домашнюю кампанию Ла Лиги с разницей в +47. Результат туринцев был +38.

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в домашних матчах чемпионата в одном сезоне, начиная с 1992/93

  • 57 – Барселона (2025/26, +47)
  • 57 – Ювентус (2013/14, +38)
  • 55 – Барселона (2012/13, +48)
  • 55 – Барселона (2009/10, +46)
  • 55 – Манчестер Сити (2011/12, +43)
  • 55 – Реал (1996/97, +41)
  • 55 – Ювентус (2016/17, +39)
  • 55 – Челси (2005/06, +38)
  • 55 – Манчестер Юнайтед (2010/11, +37)
  • 55 – Милан (2005/06, +37)

В скобках – сезон и разница между забитыми и пропущенными мячами в домашних матчах

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
Так превзошла или повторила?
