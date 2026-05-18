Барселона установила уникальное достижение в Ла Лиге
Блаугранас победили во всех 19 домашних матчах сезона 2025/26
Барселона установила уникальное достижение в испанской Ла Лиге, которое в будущем можно будет только повторить.
Каталонцы стали первыми в истории чемпионата Испании, победившие во всех 19 домашних матчах одного сезона.
Свою 19-ю победу дома блаугранас одержали в матче 37-го тура против Бетиса.
Вспомним все домашние матчи Барселоны в сезоне 2025/26.
Победная домашняя серия Барселоны в Ла Лиге в сезоне 2025/26 (19/19)
- Бетис – 3:1
- Реал – 2:0
- Сельта – 1:0
- Эспаньол – 4:1
- Райо Вальекано – 1:0
- Севилья – 5:2
- Вильярреал – 4:1
- Леванте – 3:0
- Мальорка – 3:0
- Овьедо – 3:0
- Осасуна – 2:0
- Атлетико – 3:1
- Алавес – 3:1
- Атлетик – 4:0
- Эльче – 3:1
- Жирона – 2:1
- Реал Сосьедад – 2:1
- Хетафе – 3:0
- Валенсия – 6:0
Barcelona are the first EVER side to win all 19 home matches in a 38-game LaLiga season. 🤯— Squawka (@Squawka) May 17, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
