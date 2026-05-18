Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона установила уникальное достижение в Ла Лиге
Испания
18 мая 2026, 10:22 | Обновлено 18 мая 2026, 11:22
471
0

Барселона установила уникальное достижение в Ла Лиге

Блаугранас победили во всех 19 домашних матчах сезона 2025/26

18 мая 2026, 10:22 | Обновлено 18 мая 2026, 11:22
471
0
Барселона установила уникальное достижение в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона установила уникальное достижение в испанской Ла Лиге, которое в будущем можно будет только повторить.

Каталонцы стали первыми в истории чемпионата Испании, победившие во всех 19 домашних матчах одного сезона.

Свою 19-ю победу дома блаугранас одержали в матче 37-го тура против Бетиса.

Вспомним все домашние матчи Барселоны в сезоне 2025/26.

Победная домашняя серия Барселоны в Ла Лиге в сезоне 2025/26 (19/19)

  • Бетис – 3:1
  • Реал – 2:0
  • Сельта – 1:0
  • Эспаньол – 4:1
  • Райо Вальекано – 1:0
  • Севилья – 5:2
  • Вильярреал – 4:1
  • Леванте – 3:0
  • Мальорка – 3:0
  • Овьедо – 3:0
  • Осасуна – 2:0
  • Атлетико – 3:1
  • Алавес – 3:1
  • Атлетик – 4:0
  • Эльче – 3:1
  • Жирона – 2:1
  • Реал Сосьедад – 2:1
  • Хетафе – 3:0
  • Валенсия – 6:0
По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Это было очень трогательное прощание с Барселоной»
В Испании оценили игру Цыганкова после поражения Жироны от Атлетико
Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис
чемпионат Испании по футболу Барселона - Бетис Барселона Ла Лига статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18 мая 2026, 07:59 20
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Футбол | 18 мая 2026, 08:32 1
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии

Она утверждает, что другого варианта не было

ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Хоккей | 17.05.2026, 19:59
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 04:02
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Футбол | 18.05.2026, 04:16
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 2
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем