Барселона не дала Рэшфорду попрощаться с Камп Ноу. Есть причина

В 37-м туре Ла Лиги «Барселона» разобралась с «Бетисом» (3:1) и установила рекорд, который нельзя побить, – 19 побед в 19 домашних матчах сезона.

Этот поединок пропустил вингер «сине-гранатовых» Маркус Рэшфорд, который в конце сезона должен вернуться в «Манчестер Юнайтед», так как «Барселона» не будет выкупать его контракт за 30 млн евро, а снизить цену за английского игрока пока не удается.

28-летний вингер из-за повреждения пропустил тренировку за день до матча и мог надеяться только на выход на замену в игре с «Бетисом», но в итоге тренер Ханси Флик решил не рисковать здоровьем Рэшфорда перед чемпионатом мира.

В 48 матчах сезона полузащитник забил 14 голов и отдал 14 результативных передач, явно превысив изначальные ожидания руководства каталонского клуба.