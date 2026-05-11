Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Барселоны: «Мы сильно пожалеем. 30 млн евро – это просто грабеж»
Испания
11 мая 2026, 21:47 | Обновлено 11 мая 2026, 21:53
412
0

Легенда Барселоны: «Мы сильно пожалеем. 30 млн евро – это просто грабеж»

Маркус Рэшфорд может вернуться в «МЮ» в конце сезона

11 мая 2026, 21:47 | Обновлено 11 мая 2026, 21:53
412
0
Легенда Барселоны: «Мы сильно пожалеем. 30 млн евро – это просто грабеж»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Легендарный защитник «Барселоны» Рональд Куман уверен, что клубу следует выкупить контракт полузащитника «МЮ» Маркуса Рэшфорда, который проводит сезон на «Камп Ноу» на правах аренды.

«Если «Барселона» позволит ему вернуться в «Манчестер Юнайтед» после этой аренды, я думаю, они сильно пожалеют об этом», – заявил Куман. «Потому что 30 миллионов евро на нынешнем рынке за игрока с такими характеристиками, такой статистикой, таким опытом… это просто грабеж «МЮ».

Рэшфорд доставляет проблемы соперникам. Мадридцы выглядели испуганными каждый раз, когда он разворачивался и бежал. Он полностью разгромил «Реал» на контратаках. Его скорость, его агрессивность, его прямолинейность, его уверенность – «Реал» не мог с ним справиться. Каждый раз, когда «Барселона» атаковала, он представлял опасность.

Он забивает со штрафного в «Эль Класико», растягивает всю линию обороны, создает численное преимущество, прессингует, прорывается за спины защитников. И все же в клубе есть люди, которые сомневаются, стоит ли платить 30 миллионов евро? Мне это кажется безумием».

В 47 матчах сезона Рэшфорд забил 14 голов и отдал столько же результативных передач.

По теме:
Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера
Шахтеру интересен скандальный центрбек, который знаком Турану – СМИ
21-летний воспитанник Динамо интересен лидерам УПЛ
Рональд Куман Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Барселона - Реал Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: AS
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо обратилось с иском в ФИФА. Дело в деньгах
Футбол | 11 мая 2026, 20:19 0
Динамо обратилось с иском в ФИФА. Дело в деньгах
Динамо обратилось с иском в ФИФА. Дело в деньгах

Киевский клуб не получил деньги за аренду Рамиреса

«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Футбол | 11 мая 2026, 17:46 10
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера

Видзев попрощался с Игором Йовичевичем

Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 08:32
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11.05.2026, 09:54
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 12
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 92
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
Панатинаикос с лидером сборной Украины выиграл чемпионат Греции
09.05.2026, 21:40
Волейбол
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
Звезда сборной Украины собирает чемоданы. Его выгнали из клуба
10.05.2026, 08:40 28
Футбол
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем