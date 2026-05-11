Легенда Барселоны: «Мы сильно пожалеем. 30 млн евро – это просто грабеж»
Маркус Рэшфорд может вернуться в «МЮ» в конце сезона
Легендарный защитник «Барселоны» Рональд Куман уверен, что клубу следует выкупить контракт полузащитника «МЮ» Маркуса Рэшфорда, который проводит сезон на «Камп Ноу» на правах аренды.
«Если «Барселона» позволит ему вернуться в «Манчестер Юнайтед» после этой аренды, я думаю, они сильно пожалеют об этом», – заявил Куман. «Потому что 30 миллионов евро на нынешнем рынке за игрока с такими характеристиками, такой статистикой, таким опытом… это просто грабеж «МЮ».
Рэшфорд доставляет проблемы соперникам. Мадридцы выглядели испуганными каждый раз, когда он разворачивался и бежал. Он полностью разгромил «Реал» на контратаках. Его скорость, его агрессивность, его прямолинейность, его уверенность – «Реал» не мог с ним справиться. Каждый раз, когда «Барселона» атаковала, он представлял опасность.
Он забивает со штрафного в «Эль Класико», растягивает всю линию обороны, создает численное преимущество, прессингует, прорывается за спины защитников. И все же в клубе есть люди, которые сомневаются, стоит ли платить 30 миллионов евро? Мне это кажется безумием».
В 47 матчах сезона Рэшфорд забил 14 голов и отдал столько же результативных передач.
