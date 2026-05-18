Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Предлагают солидные деньги». Игрок Эпицентра заинтересовал грандов УПЛ
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 19:08 | Обновлено 18 мая 2026, 19:16
2056
1

«Предлагают солидные деньги». Игрок Эпицентра заинтересовал грандов УПЛ

Цыганык отметил талантливого нападающего Сидуна

18 мая 2026, 19:08 | Обновлено 18 мая 2026, 19:16
2056
1 Comments
«Предлагают солидные деньги». Игрок Эпицентра заинтересовал грандов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вадим Сидун

21-летний нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун привлек внимание лидеров Украинской Премьер-лиги.

Как сообщил спортивный комментатор и блогер Игорь Цыганык, молодой игрок из Каменца привлек внимание грандов своей результативностью.

«В команде раскрылся Сидун, за которого сейчас борются лучшие команды Украины. Хотят выкупить его у Эпицентра. Карпаты отказались от этого футболиста. Футболист, забивший восемь мячей в команде «Эпицентр». Это очень много. За него предлагают серьезные деньги. Даже гранды делают предложение «Эпицентру», чтобы выкупить этого футболиста», – сказал журналист.

Сидун в текущем сезоне принял участие в 29 матчах «Эпицентра» во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Это очень важная победа»
Моуриньо намерен видеть в Реале вингера Барселоны. Одна из главных целей
Челси готовит 60 млн евро за вратаря Сандерленда
Вадим Сидун Игорь Цыганык Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Футбол | 18 мая 2026, 01:44 4
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн

Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля

Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18 мая 2026, 09:25 3
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Решение – за «Аяксом»

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18.05.2026, 12:30
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Футбол | 18.05.2026, 19:36
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Руни: «На месте Слота не выпустил бы Салаха в последнем матче»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У Сторчоуса круче фамилия
Ответить
+1
Популярные новости
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 41
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 20
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем