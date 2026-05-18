«Предлагают солидные деньги». Игрок Эпицентра заинтересовал грандов УПЛ

21-летний нападающий «Эпицентра» Вадим Сидун привлек внимание лидеров Украинской Премьер-лиги.

Как сообщил спортивный комментатор и блогер Игорь Цыганык, молодой игрок из Каменца привлек внимание грандов своей результативностью.

«В команде раскрылся Сидун, за которого сейчас борются лучшие команды Украины. Хотят выкупить его у Эпицентра. Карпаты отказались от этого футболиста. Футболист, забивший восемь мячей в команде «Эпицентр». Это очень много. За него предлагают серьезные деньги. Даже гранды делают предложение «Эпицентру», чтобы выкупить этого футболиста», – сказал журналист.

Сидун в текущем сезоне принял участие в 29 матчах «Эпицентра» во всех турнирах, отличившись восемью голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.