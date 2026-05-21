Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье может оформить полноценный трансфер вратаря сборной Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 10:57 | Обновлено 21 мая 2026, 11:14
Полесье может оформить полноценный трансфер вратаря сборной Украины

Житомирский клуб рассматривает полноценный переход Георгия Бущана, который играет в аренде

УАФ. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан может остаться в составе житомирского «Полесья» после завершения нынешнего сезона, однако окончательное решение еще не принято.

Контракт 31-летнего вратаря принадлежит саудовскому «Аль-Шабабу», а в Премьер-лиге футболист выступает на правах аренды. О перспективах Бущана рассказал журналист Игорь Цыганык:

«После травмы Евгения Волынца Бущан получил возможность проявить себя в оставшихся матчах. Не очень удачным был поединок против «Эпицентра», но винить его в пропущенных голах смысла нет.

Есть вероятность, что «Полесье» решит продолжить сотрудничество с Бущаном. В любом случае, другие украинские клубы готовы предложить голкиперу место первого номера.

Большой процент я даю, что Георгий в следующем сезоне продолжит выступать в чемпионате Украины. Это мое мнение, которое базируется на определенной информации», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел пять матчей, в которых пропустил десять голов и дважды оставлял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Георгия составляет 2,5 миллиона евро.

Полесье Житомир Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
