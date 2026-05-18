  4. «Динамо не откажется от второго места». Воробей – о прошедшем туре УПЛ
«Динамо не откажется от второго места». Воробей – о прошедшем туре УПЛ

Известный в прошлом нападающий считает, что развязка в чемпионате будет интересной

Сегодня, 18 мая 29-й тур в украинской Премьер-лиге закрывали матчи с участием претендентов на серебряные медали – ЛНЗ и «Полесья». Итоги этих поединков удивили многих. Черкащане проиграли одному из аутсайдеров «Кудровке», которая борется за выживание, а житомиряне не смогли сломить сопротивление немотивированной «Зари». Такие результаты помогли «Динамо», которое теперь имеет математические шансы даже на второе место.

Об этих событиях в УПЛ сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим сборной Украины Андреем Воробьем.

– Андрей, вы ожидали, что матч Кудровка – ЛНЗ (1:0) и Заря – Полесье (0:0) завершатся именно так?
– Нет, конечно. Я вообще думал, что все решится гораздо раньше. Но, как оказалось, интрига не хочет нас отпускать (улыбается). Нужно сказать большое спасибо «Кудровке», которая, благодаря этой победе оставила для шанс на выход из переходных матчей. И, тем более, «Заре», которой, вроде, и ничего не надо, однако луганчане были очень мотивированы.

Нынешний чемпионат очень интересный, много непредсказуемых матчей, а итоговый расклад мы узнаем только в последнем туре. Это радует.

– Если обернуться назад, то кто, на ваш взгляд, больше достоин серебряных медалей?
– С учетом непредсказуемости не стоит забывать, что теперь и «Динамо» претендует на второе место. Пусть эти шансы и не большие, но они есть. Уверен, что киевляне не откажутся от серебряных медалей (улыбается).

А что касается вашего вопроса, то когда в первом круге ЛНЗ крупно обыграл «Шахтер», я подумал, что черкащане как минимум заслуживают на серебро. В тоже время было немало примеров, что командам, не имеющим подобного опыта, не хватает сил на всю дистанцию. Так оно и получилось. А «Полесье» после неудачного старта постепенно начало набирать обороты. Вот и получаем, что оба конкурента достойные быть на второй ступеньке пьедестала почета, правда, им окажется кто-то один. И пусть это выяснится в спортивной борьбе.

– Возвращаясь к «Динамо», хочется отметить, что для киевлян не все выглядит так сложно. Нужно, чтобы были соблюдены три условия: победа самих динамовцев, поражение ЛНЗ от «Оболони» и ничья в матче «Полесье» – «Рух».
– Все верно. В чемпионате много неожиданных результатов, но я почему-то очень сомневаюсь в «Рухе». Весной эта команда, в силу разных причин, выглядит уж очень неубедительно.

– Можно ли здесь говорить о финансовой мотивации со стороны третьей стороны?
– Вполне. Нас ждет очень интересная развязка чемпионата. Это касается и борьбы в нижней части турнирной таблицы.

– Динамовцы наверняка бросят все силы на выигрыш Кубка Украины. В случае победы эмоциональных сил хватит команде Игоря Костюка на игру с «Кудровкой»?
– Я думаю, что киевляне сами не ожидали таких подарков от ЛНЗ и «Полесья». Тем не менее, «бело-синие» сейчас сконцентрированы на финальном матче Кубка Украины. Только победа сможет хоть как-то скрасить сезон. А уже потом дело дойдет и до последнего поединка в чемпионате, чтобы потянуть спасительную для себя ниточку.

– В нижней части турнирной таблицы «Кудровка» после выигрыша у ЛНЗ еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из зоны переходных матчей.
– Прежде всего, я бы отдал должное «Кудровке», которая после смены наставника немного взбодрилась. Добыла две победы и подтянулась к командам, которые, казалось, уже были недосягаемы. Тем не менее, мне почему-то кажется, что новичку Премьер-лиги не удастся удивить в последнем матче тура в противостоянии с «Динамо». Поэтому я считаю, что компанию «Руху» в стыковых матчах составит именно «Кудровка».

УПЛ. 29-й тур

16.05.26

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 1:1

«Полтава» – «Динамо» – 0:2

17.05.26

«Кривбасс» – «Шахтер» – 2:3

«Рух» – «Александрия» – 1:3

«Колос» – «Оболонь» – 0:2

«Карпаты» – «Верес» – 2:0

18.05.26

«Заря» – «Полесье» – 0:0

«Кудровка» – ЛНЗ – 1:0

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 29-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 29 22 6 1 71 - 20 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
6 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47
7 Колос Ковалевка 29 12 10 7 29 - 25 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 46
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
Полная таблица

Занадто оптимістично! 
"Полісся" гадаю не як не програє "Руху",
якому вже точно в цьому турі нічого ні світе,хіба що Динамо може бонуси додати "Руху" навіть за нічию!  
    Ну а "Оболонь" повинна все зробити щоб 
 перемогти "ЛНЗ" також гадаю за гарні бонуси!
     ⚽ Побачимо!
Не зрозумів. А за рахунок чого Динамо може обійти ЛНЗ. Хіба при рівності очок не особисті зустрічи враховуються???. В ЛНЗ перемога та нічия з Динамо. По ідеї при будь-якому результаті ігор Динамо-Кудрівка та ЛНЗ-Оболонь ЛНЗ для Динамо не досяжне.
