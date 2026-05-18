«Динамо не откажется от второго места». Воробей – о прошедшем туре УПЛ

Сегодня, 18 мая 29-й тур в украинской Премьер-лиге закрывали матчи с участием претендентов на серебряные медали – ЛНЗ и «Полесья». Итоги этих поединков удивили многих. Черкащане проиграли одному из аутсайдеров «Кудровке», которая борется за выживание, а житомиряне не смогли сломить сопротивление немотивированной «Зари». Такие результаты помогли «Динамо», которое теперь имеет математические шансы даже на второе место.

Об этих событиях в УПЛ сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с известным в прошлом нападающим сборной Украины Андреем Воробьем.

– Андрей, вы ожидали, что матч Кудровка – ЛНЗ (1:0) и Заря – Полесье (0:0) завершатся именно так?

– Нет, конечно. Я вообще думал, что все решится гораздо раньше. Но, как оказалось, интрига не хочет нас отпускать (улыбается). Нужно сказать большое спасибо «Кудровке», которая, благодаря этой победе оставила для шанс на выход из переходных матчей. И, тем более, «Заре», которой, вроде, и ничего не надо, однако луганчане были очень мотивированы.

Нынешний чемпионат очень интересный, много непредсказуемых матчей, а итоговый расклад мы узнаем только в последнем туре. Это радует.

– Если обернуться назад, то кто, на ваш взгляд, больше достоин серебряных медалей?

– С учетом непредсказуемости не стоит забывать, что теперь и «Динамо» претендует на второе место. Пусть эти шансы и не большие, но они есть. Уверен, что киевляне не откажутся от серебряных медалей (улыбается).

А что касается вашего вопроса, то когда в первом круге ЛНЗ крупно обыграл «Шахтер», я подумал, что черкащане как минимум заслуживают на серебро. В тоже время было немало примеров, что командам, не имеющим подобного опыта, не хватает сил на всю дистанцию. Так оно и получилось. А «Полесье» после неудачного старта постепенно начало набирать обороты. Вот и получаем, что оба конкурента достойные быть на второй ступеньке пьедестала почета, правда, им окажется кто-то один. И пусть это выяснится в спортивной борьбе.

– Возвращаясь к «Динамо», хочется отметить, что для киевлян не все выглядит так сложно. Нужно, чтобы были соблюдены три условия: победа самих динамовцев, поражение ЛНЗ от «Оболони» и ничья в матче «Полесье» – «Рух».

– Все верно. В чемпионате много неожиданных результатов, но я почему-то очень сомневаюсь в «Рухе». Весной эта команда, в силу разных причин, выглядит уж очень неубедительно.

– Можно ли здесь говорить о финансовой мотивации со стороны третьей стороны?

– Вполне. Нас ждет очень интересная развязка чемпионата. Это касается и борьбы в нижней части турнирной таблицы.

– Динамовцы наверняка бросят все силы на выигрыш Кубка Украины. В случае победы эмоциональных сил хватит команде Игоря Костюка на игру с «Кудровкой»?

– Я думаю, что киевляне сами не ожидали таких подарков от ЛНЗ и «Полесья». Тем не менее, «бело-синие» сейчас сконцентрированы на финальном матче Кубка Украины. Только победа сможет хоть как-то скрасить сезон. А уже потом дело дойдет и до последнего поединка в чемпионате, чтобы потянуть спасительную для себя ниточку.

– В нижней части турнирной таблицы «Кудровка» после выигрыша у ЛНЗ еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из зоны переходных матчей.

– Прежде всего, я бы отдал должное «Кудровке», которая после смены наставника немного взбодрилась. Добыла две победы и подтянулась к командам, которые, казалось, уже были недосягаемы. Тем не менее, мне почему-то кажется, что новичку Премьер-лиги не удастся удивить в последнем матче тура в противостоянии с «Динамо». Поэтому я считаю, что компанию «Руху» в стыковых матчах составит именно «Кудровка».

УПЛ. 29-й тур

16.05.26

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 1:1

«Полтава» – «Динамо» – 0:2

17.05.26

«Кривбасс» – «Шахтер» – 2:3

«Рух» – «Александрия» – 1:3

«Колос» – «Оболонь» – 0:2

«Карпаты» – «Верес» – 2:0

18.05.26

«Заря» – «Полесье» – 0:0

«Кудровка» – ЛНЗ – 1:0

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 29-го тура