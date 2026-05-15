Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Процесс можно ускорить». Саленко – о перспективах Динамо
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 10:05 |
852
0

«Процесс можно ускорить». Саленко – о перспективах Динамо

Бывший нападающий «бело-синих» считает, что киевлянам следует делать ставку на молодежь

15 мая 2026, 10:05 |
852
0
«Процесс можно ускорить». Саленко – о перспективах Динамо
Динамо. Руслан Нещерет

В нынешнем сезоне «Динамо» от специалистов и журналистов больше удостаивалось критики, нежели позитивных комментариев. После чемпионского прошлого чемпионата «бело-синие» за два тура до окончания первенства находятся на четвертом месте. Не говоря уже о еврокубковом опыте, который никак нельзя занести в актив такому авторитетному клубу.

Будем надеяться, что это был переходной период, и в следующем сезоне динамовцы удивят своих поклонников с наилучшей стороны. Верит в это, правда, с некоторыми поправками, и бывший нападающий киевлян Олег Саленко. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua.

– Если Игорь Суркис доверит Игорю Костюку и дальше работать с первой командой, то тренеру необходимо полностью изменить комплектацию команды, сделав ставку на молодежь, – сказал Саленко. – Команда строится два года, но можно этот процесс ускорить, так как в «Динамо» есть неплохие футболисты. Важно правильно расставить приоритеты. Сейчас, главное, выиграть Кубок Украины, чтобы открылся путь в еврокубки, где молодые футболисты могут почерпнуть для себя много полезного.

Нещерет, Михавко, Бражко, Яцык, Волошин, возможно, мой сын вернется в «Динамо». Этим ребятам по 21-24 года. Вокруг них и можно строить новую команду. У них уже есть определенный опыт, поэтому я не исключаю, что в следующем сезоне динамовцы смогут бросить вызов «Шахтеру», не говоря уже об ЛНЗ и «Полесье».

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Руслан Нещерет Тарас Михавко Владимир Бражко Назар Волошин (Динамо) Александр Яцык Роман Саленко Игорь Суркис Игорь Костюк Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Мнение эксперта эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 15 мая 2026, 06:45 1
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме

Элина поборется с Коко Гауфф и постарается завоевать третий трофей в столице Италии

Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14 мая 2026, 17:35 4
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме

Коко Гауфф переиграла сенсационную Сорану Кырстю в полуфинале WTA 1000 в Италии

Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Ребров внес залог за Ермака. Сумма – впечатляет
Футбол | 15.05.2026, 10:25
Ребров внес залог за Ермака. Сумма – впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма – впечатляет
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Футбол | 15.05.2026, 07:20
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Лунин получил предложение о переходе к 19-кратному чемпиону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем