«Процесс можно ускорить». Саленко – о перспективах Динамо

В нынешнем сезоне «Динамо» от специалистов и журналистов больше удостаивалось критики, нежели позитивных комментариев. После чемпионского прошлого чемпионата «бело-синие» за два тура до окончания первенства находятся на четвертом месте. Не говоря уже о еврокубковом опыте, который никак нельзя занести в актив такому авторитетному клубу.

Будем надеяться, что это был переходной период, и в следующем сезоне динамовцы удивят своих поклонников с наилучшей стороны. Верит в это, правда, с некоторыми поправками, и бывший нападающий киевлян Олег Саленко. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua.

– Если Игорь Суркис доверит Игорю Костюку и дальше работать с первой командой, то тренеру необходимо полностью изменить комплектацию команды, сделав ставку на молодежь, – сказал Саленко. – Команда строится два года, но можно этот процесс ускорить, так как в «Динамо» есть неплохие футболисты. Важно правильно расставить приоритеты. Сейчас, главное, выиграть Кубок Украины, чтобы открылся путь в еврокубки, где молодые футболисты могут почерпнуть для себя много полезного.

Нещерет, Михавко, Бражко, Яцык, Волошин, возможно, мой сын вернется в «Динамо». Этим ребятам по 21-24 года. Вокруг них и можно строить новую команду. У них уже есть определенный опыт, поэтому я не исключаю, что в следующем сезоне динамовцы смогут бросить вызов «Шахтеру», не говоря уже об ЛНЗ и «Полесье».