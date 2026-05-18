  4. Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт
18 мая 2026, 16:39 | Обновлено 18 мая 2026, 17:19
Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт

План восстановления Ламина накладывается на первый тур мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Талантливый игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль близок к тому, чтобы пропустить старт чемпионата мира 2026.

Ламин продолжает курс восстановления после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

Представители сборной Испании активно контактируют с медицинским штабом «Барселоны», получая информацию о состоянии игрока. Однако на данный момент Ямаль не готов к участию в первом матче мундиаля.

Если не произойдет чуда и футболист не почувствует существенного улучшения, он не выйдет на матч против Кабо-Верде, который состоится 15 июня.

Поединок второго тура против Саудовской Аравии, запланированный на 21 июня, также остается для Ямаля под большим вопросом.

Третьим соперником сборной Испании на групповом этапе станет Уругвай.

Андрей Витренко Источник: The Athletic
