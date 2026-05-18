Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт

Талантливый игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль близок к тому, чтобы пропустить старт чемпионата мира 2026.

Ламин продолжает курс восстановления после травмы подколенного сухожилия, которую он получил в матче Ла Лиги против «Сельты» (1:0).

Представители сборной Испании активно контактируют с медицинским штабом «Барселоны», получая информацию о состоянии игрока. Однако на данный момент Ямаль не готов к участию в первом матче мундиаля.

Если не произойдет чуда и футболист не почувствует существенного улучшения, он не выйдет на матч против Кабо-Верде, который состоится 15 июня.

Поединок второго тура против Саудовской Аравии, запланированный на 21 июня, также остается для Ямаля под большим вопросом.

Третьим соперником сборной Испании на групповом этапе станет Уругвай.