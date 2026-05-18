ВИДЕО. Прервал молчание. Известный украинец напомнил о себе ассистом

25-летний украинский вингер Алексей Кащук впервые в 2026 году оформил результативное действие в составе азербайджанского «Карабаха».

Алексей под занавес первого тайма оформил ассист в домашнем матче против клуба «Имишли».

Украинец положил начало будущей победе «Карабаха» со счетом 3:0.

В этом сезоне Кащук провел 32 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат Азербайджана. 32-й тур, 16 мая

«Карабах» – «Имишли» – 3:0

Голы: Дуран, 46, Янкович, 66 (пен.), Зубир, 78

