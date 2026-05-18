Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Прервал молчание. Известный украинец напомнил о себе ассистом
Другие новости
18 мая 2026, 16:18 | Обновлено 18 мая 2026, 16:30
171
0

ВИДЕО. Прервал молчание. Известный украинец напомнил о себе ассистом

Алексей Кащук впервые в 2026 году совершил результативное действие

18 мая 2026, 16:18 | Обновлено 18 мая 2026, 16:30
171
0
ВИДЕО. Прервал молчание. Известный украинец напомнил о себе ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

25-летний украинский вингер Алексей Кащук впервые в 2026 году оформил результативное действие в составе азербайджанского «Карабаха».

Алексей под занавес первого тайма оформил ассист в домашнем матче против клуба «Имишли».

Украинец положил начало будущей победе «Карабаха» со счетом 3:0.

В этом сезоне Кащук провел 32 матча, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат Азербайджана. 32-й тур, 16 мая

«Карабах» – «Имишли» – 3:0

Голы: Дуран, 46, Янкович, 66 (пен.), Зубир, 78

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
ВИДЕО. Украинец забил в США. Запустил камбэк в матче с семью голами
Заря – Полесье – 0:0. Нули в Киеве. Обзор матча
Карабах Агдам Алексей Кащук видео голов и обзор чемпионат Азербайджана по футболу украинцы за границей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18 мая 2026, 09:25 3
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Решение – за «Аяксом»

В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18 мая 2026, 04:02 12
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича

Маркевич и Йовичевич были в списке кандидатов на должность тренера сборной, но от них отказались

Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Футбол | 18.05.2026, 15:00
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Не смотрели вверх. Полесье не смогло обыграть Зарю
Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт
Футбол | 18.05.2026, 16:39
Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт
Ямаль рискует пропустить старт ЧМ-2026. Испания поддерживает контакт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 3
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 15
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем