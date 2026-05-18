Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Страсбурге
18 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В первом раунде основной сетки украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против представительницы Филлипин Александры Эалы (WTA 38). Поединок начнется ориентировчоно в 15:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо против Марии Боузковой, либо против Катерины Синяковой.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко
Вратарь останется в «Бенфике»