Пономарев пояснил сенсационное поражение ЛНЗ от Кудровки в матче УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после поражения «фиолетовых» от Кудровки (0:1) в матче 29 тура Украинской Премьер-лиги.

– И нам и «Кудровке» нужны были очки, поэтому, конечно, и одна и вторая команды играли в первую очередь на достижение результата. Относительно нас мы должны реализовывать те моменты, которые были, особенно в 1-м тайме. Без реализации сложно рассчитывать на победу. Но видите какой чемпионат: все команды теряют очки, поэтому будет все решаться в последнем туре.

– Вы оставили себе интригу на последний тур, чтобы команда не расслаблялась до последнего?

– Не хотелось бы оставлять интригу на последний тур, но так сложилось. Опять же, чтобы сражаться за серебряные награды, все футболисты должны выходить и на максимуме своем играть – играть, как последнюю свою игру. Мы не реализовали свои моменты. Гол, который мы пропустили – просто ошибка, игрок у нас не доиграл в эпизоде. Потому так сложилось.

– Безвыигрышная серия весной – это уже где-то усталость к концу сезона или то, что на команду давит результат? Они ведь с начала сезона еще не готовились бороться за серебро.

– Все играет свою роль. Можно победить «Шахтер» и «Динамо», но в чемпионате 30 игр и нужно их сыграть максимально стабильно. Нам не хватало стабильности. В первом круге у нас достаточно хорошая стабильность была в тех матчах, но, видите ли, на весь чемпионат стабильно не хватило нас.

Нужно дальше работать. Оно не строится через месяц, за полгода. Надо строить команду, нужно подбирать игроков, которые будут выполнять наши требования, и двигаться дальше, поэтому я не акцентировал бы сегодня только на этом чемпионате. Нужно смотреть завтра. Каждый футболист должен пройти через следующие моменты. Это развитие каждого футболиста тоже.

– Для того, чтобы обрести стабильность, нужно усиление, еще что-то?

– Это однозначно, нужно и на трансферном рынке усиливаться, работать. Команда должна быть готова к этому как в игровых аспектах, так и в психологическом плане. Опять же, мы впервые попали в еврокубки, и поэтому все надо пройти, будем также учиться. Это тоже для нас новый опыт, развитие для всех – для клуба, для тренерского штаба, для футболистов.

– Что с Твердохлебом? Может, у врачей спрашивали, как он сейчас чувствует себя?

– Будем делать обследование, только завтра будем знать, – сказал Пономарев.