Василий КОБИН: «Эффективность нашей игры была на очень слабом уровне»

В поединке 28-го тура Первой лиги «Ингулец» и «Прикарпатье» сыграли вничью 0:0. Результат противостояния прокомментировал тренер «Ингульца» Василий Кобин.

– Расстроены ничьей, или приемлемый результат сегодня?

– Конечно, рассчитывали на победу, но я считаю результат закономерным. Мы контролировали больше мяч, но эффективность нашей игры с мячом была на очень слабом уровне. Опять же, много брака в передачах, много брака в ситуациях, где нам нужно было более качественно сыграть. Это касается в первую очередь зоны завершения. Мы некачественно доставляли мяч. Кроссы, прострелы, они были некачественными. Отсюда и такое малое количество голевых моментов. Нужно отдать должное Прикарпатью, которое решает свои задачи. Команда выстроила свою игру от обороны. Пытались играть на контратаках. Мы это понимали, но качество группы атаки, которая сегодня вышла с первых минут с нашей стороны было не на достаточно высоком уровне. Местами у них какие-то хорошие комбинации проходили, но доставка мяча в зону завершения была некачественной.

– Вы эмоционально общались с Юрием Тлумаком. Если не секрет, о чем вы с ним говорили?

– Я с ним разговаривал, потому что было много борьбы. Команда играла вертикально и в основном длинными передачами. В какой-то степени в зоне подбора Юра занимал неправильную позицию. Требовалось игрока немного привести в сознание, чтобы он занял хорошую позицию и более качественно подбирал мячи. Потом у него это стало лучше выходить, и в нескольких моментах мы подобрали мяч и смогли проводить свои атаки.

– Пожалуй, одним из самых невеселых эпизодов игры была травма Богдана Могильного. Насколько она серьезна и сможем ли увидеть его до конца чемпионата?

– Что касается Богдана и травмы, то только что в раздевалке с ним разговаривал. Был довольно тяжелый удар и голеностоп немного опух, но я надеюсь, что Богдан восстановится и, возможно, в последней игре он нам поможет. На следующую игру я думаю, что мы на него не будем рассчитывать, потому что нужно будет делать процедуры. Я думаю, это займет несколько дней – до пяти, до недели.

– Недавно президент Ингульца Александр Поворознюк признал, что ставка на полное омоложение команды не совсем сработала. Что в следующем межсезонье уже будет ориентироваться на то, чтобы параллельно и опытных игроков приглашать, и молодежь. Вы согласны с такой оценкой?

– Действительно, в какой-то мере президент прав. Все было в руках у ребят, потому что команда, которая у нас была в первом круге, набрала

достаточно много зачетных баллов. Команда сражалась за выход в Премьер-лигу. И в какой-то степени те ребята, которые к нам пришли, получили уже все готовое и им нужно было довести это до логического завершения. А я уже говорил, что если нам удастся в мае начать выигрывать, это будет хорошо. Настал май – мы одну игру выиграли, в двух сыграли вничью. Команда уже не проигрывает. У команды есть прогресс, это видно, но на это все нужно время. Мы потратили на это три месяца. Это нормальный срок для построения новой команды. Молодежь, как оказалось, не готова побеждать – наверное, давит результат на них. Но в некоторых моментах я вижу, что они прогрессируют. Есть моменты, где они стоят на месте. Эти моменты нужно будет улучшать. Но, если брать в целом, то опять же будет многое зависеть от трансферной политики, насколько будет качественная трансферная политика. Опять же мы видим и качество доставки мяча, и качество ударов по воротам – оно у нас не на очень высоком уровне. Есть куда расти, есть над чем работать. Самое главное, чтобы игроки это понимали и двигались в правильном направлении.

– В следующем туре Ингулец сыграет с финалистом национального кубка. Как вы думаете, это обстоятельство будет способствовать тому, чтобы Ингулец имел какое-то моральное преимущество? Не будет ли у Чернигова выгорание после кубкового поединка с Динамо?

– У нас будет полноценная неделя на подготовку. У Чернигова будет меньше времени на подготовку. Конечно, Кубок отнимет у них определенные силы, эмоции и так далее. Опять же мы не знаем, как закончится та игра. Возможно, команда победит в Кубке и будет праздновать три дня, тогда нам будет немного легче в каких-то моментах. Если Чернигов проиграет, то надо понимать – у них хорошая сыгранная команда, они играют в достаточно качественный футбол. Финалисты кубка – здесь нужно будет максимально проявить к ним уважение, но пытаться победить.

– Как думаете, если обладателем кубка станет Чернигов, это будет в серии послематчевых пенальти?

– Игра покажет. Сейчас тяжело говорить. Мне здесь тяжело комментировать. Я не нахожусь ни в одной команде, ни в другой, и мне тяжело говорить. Конечно, где-то на бумаге фаворитом будет Динамо и это нормально. Но я думаю, что Чернигов даст бой. Посмотрим 90 минут, как закончится сам матч.