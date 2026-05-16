Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оборона сильнее атаки. Ингулец и Прикарпатье разделили очки
Первая лига
Ингулец
16.05.2026 14:00 – FT 0 : 0
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 мая 2026, 16:09 |
82
0

Оборона сильнее атаки. Ингулец и Прикарпатье разделили очки

Поединок «Ингулец» – «Прикарпатье» завершился со счетом 0:0

16 мая 2026, 16:09 |
82
0
Оборона сильнее атаки. Ингулец и Прикарпатье разделили очки
ФК Прикарпатье

В субботу, 16 мая, состоялся матч 28-го тура Первой лиги, в котором «Ингулец» принимал «Прикарпатье». Болельщики на трибунах голов так и не увидели.

Команды действовали в силовом стиле. Борьба шла на каждом участке поля.

Создавали соперники и острые моменты у ворот друг друга. Часто игрокам не хватало точности в завершающей стадии. Надежно играли и голкиперы.

Так в конце матча голкипер «Ингульца» Антон Жилкин дважды спас свою команду. Не пропустил и вратарь «Прикарпатья» Андрей Бобинец.

Первая лига. 28-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 16 мая

«Ингулец» (Петрово) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:0

Видеозапись матча

По теме:
НАГОРНЯК: «Думаю, рефери сегодня просто отдыхал»
ГАДЖИЕВ: «Да, я еще перед игрой знал, что меня планируют выпустить»
Тренер Металлиста 1925 сообщил о двух потерях: «Очень жаль»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Прикарпатье Ивано-Франковск
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 16 мая 2026, 10:30 9
Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С мыслями о кубковом финале

Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Футбол | 16 мая 2026, 16:05 0
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии

16 мая в 17:00 пройдет матч за трофей на стадионе Уэмбли в Лондоне

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16.05.2026, 10:11
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16.05.2026, 11:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
Назван соперник Ломаченко. Бой, которого ждали годами
14.05.2026, 21:19
Бокс
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 3
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем