Оборона сильнее атаки. Ингулец и Прикарпатье разделили очки

В субботу, 16 мая, состоялся матч 28-го тура Первой лиги, в котором «Ингулец» принимал «Прикарпатье». Болельщики на трибунах голов так и не увидели.

Команды действовали в силовом стиле. Борьба шла на каждом участке поля.

Создавали соперники и острые моменты у ворот друг друга. Часто игрокам не хватало точности в завершающей стадии. Надежно играли и голкиперы.

Так в конце матча голкипер «Ингульца» Антон Жилкин дважды спас свою команду. Не пропустил и вратарь «Прикарпатья» Андрей Бобинец.

Первая лига. 28-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 16 мая

«Ингулец» (Петрово) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:0

Видеозапись матча