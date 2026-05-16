Оборона сильнее атаки. Ингулец и Прикарпатье разделили очки
Поединок «Ингулец» – «Прикарпатье» завершился со счетом 0:0
В субботу, 16 мая, состоялся матч 28-го тура Первой лиги, в котором «Ингулец» принимал «Прикарпатье». Болельщики на трибунах голов так и не увидели.
Команды действовали в силовом стиле. Борьба шла на каждом участке поля.
Создавали соперники и острые моменты у ворот друг друга. Часто игрокам не хватало точности в завершающей стадии. Надежно играли и голкиперы.
Так в конце матча голкипер «Ингульца» Антон Жилкин дважды спас свою команду. Не пропустил и вратарь «Прикарпатья» Андрей Бобинец.
Первая лига. 28-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 16 мая
«Ингулец» (Петрово) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 0:0
