Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
16.05.2026 14:00
Прикарпатье
Украина. Первая лига
15 мая 2026, 16:03 | Обновлено 15 мая 2026, 16:09
Ингулец – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 16 мая в 14:00 по Киеву

В субботу, 16 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Текущий сезон для петровского клуба складывается достаточно контрастно. Первая половина получилась довольно неплохой, однако весной, после продажи многих игроков, результаты команды значительно ухудшились. В общей сложности, за 27 поединков Первой лиги «Ингулец» получил 42 зачетных пункта, благодаря которым пока находится на 5-м месте турнирной таблицы. Расстояние от необходимого топ-4 за 3 тура до завершения соревнований составляет 4 балла.

В Кубке Украины петровцы обыграли «Карбон», «Подолье» и «Викторию Сумы», однако на стадии 1/4 финала со счетом 2:0 проиграли киевскому «Динамо».

Довольно средние результаты в текущем сезоне демонстрируют ивано-франковцы. По итогам 27 туров Первой лиги на балансе команды есть 32 очка, пока позволяют ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет совсем не велико – всего 2 балла.

Путь в Кубке Украины оказался для Прикарпатья коротким – еще на стадии 1/32 финала клуб проиграл любительскому «Денгоффу» в серии послематчевых пенальти.

Личные встречи

Начиная с 2024 года, коллективы встречались между собой трижды. В каждом матче с общим счетом 7:0 победил «Ингулец».

Интересные факты

  • «Ингулец» победил только в 1/10 официальных матчей в 2026 году.
  • «Прикарпатье» победило только в 1/6 предыдущих выездных поединков.
  • Оба клуба пропускали в 5/6 официальных матчах.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.8 по линии БК betking.

