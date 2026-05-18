ГРИЗМАНН: «Допустил ошибку и хочу извиниться. Я не осознавал»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн попрощался с болельщиками «матрасников» после своего последнего домашнего матча на «Метрополитано».

Мадридцы одержали победу над «Жироной» в 37-м туре Ла Лиги (1:0), после чего поблагодарили Антуана за годы карьеры в клубе.

Француз не сдержал эмоций во время церемонии прощания, взял микрофон и сделал несколько заявлений.

Одной из тем речи Гризманна стал переход в «Барселону», который француз считает ошибкой.

«Прежде всего спасибо вам за то, что вы оставались со мной. Это невероятно. Я знаю, что многие меня поддерживали, хотя некоторые до сих пор не простили. Я еще раз хочу попросить прощения за переход в «Барселону».

Я не осознавал, насколько сильно меня здесь любят. Я был очень молод. Я совершил ошибку, изменил своё решение, но мы сделали всё возможное, чтобы вернуться и снова наслаждаться этими моментами вместе.

Я благодарен всем своим партнерам по команде с 2014 года. Это было невероятно – пройти этот путь вместе: победы, поражения, тренировки и борьба.

Отдельная благодарность Диего Пабло Симеоне. Именно благодаря вам на этом стадионе царит такая страсть. Благодаря вам я стал чемпионом мира и почувствовал себя одним из лучших футболистов мира. Для меня было честью играть под вашим руководством.

Спасибо жене за поддержку и терпение в трудные моменты. Спасибо отцу, который возил меня по всей Франции, когда мне было 13 лет, чтобы я получил шанс попасть в профессиональный футбол.

Я не смог принести сюда титул чемпиона или трофей Лиги чемпионов, но сегодняшняя победа значит для меня гораздо больше. Я сохраню вашу любовь на всю жизнь», – заявил Гризманн.