Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 14:12 | Обновлено 18 мая 2026, 14:22
423
0

Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории УПЛ

На матч с «Александрией» форвард «Руха» вышел с первых минут на поле в 15 лет 336 дней

18 мая 2026, 14:12 | Обновлено 18 мая 2026, 14:22
423
0
Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории УПЛ
ФК Рух. Илья Бодак (в центре)

Илья Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины. На матч с «Александрией» (1:3) нападающий «Руха» вышел с первых минут на поле в 15 лет 336 дней. В более юном возрасте попадал в основу только Кирилл Дегтярь из «Металлиста».

К слову, в первую пятерку самых ранних дебютов в основном составе вошел и одноклубник Бодака полузащитник Денис Гордеев, проведший с первых минут поединок с черно-желто-зелеными в 16 лет 107 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 191 день

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

04.06.2023

Черноморец

0:3 (д)

15 лет 336 дней

Илья БОДАК

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс

2:1 (д)

16 лет 107 дней

Денис ГОРДЕЕВ

Рух

17.05.2026

Александрия

1:3 (д)

16 лет 140 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.07.2020

Ворскла

3:0 (д)

16 лет 144 дня

Олег ГАРАС

Карпаты

28.04.1993

Торпедо

2:3 (г)

16 лет 161 день

Александр МАЛЫГИН

Заря

06.05.1996

Кремень

1:3 (д)

16 лет 211 дней

Кирилл ВЛАГА

Металлист

21.05.2023

Металлист 1925

0:2 (г)

16 лет 224 дня

Василий БАРАНОВ

Заря

31.05.1996

Николаев

1:4 (г)

16 лет 237 дней

Богдан ЛЕВИЦКИЙ

Рух

30.08.2025

Металлист 1925

0:2 (г)

По теме:
Определены 24 из 36 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов
Сборная Украины потеряла лидера перед первым сбором Мальдеры
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
цифры и факты Украинская Премьер-лига Рух Львов Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18 мая 2026, 07:59 22
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18 мая 2026, 07:33 1
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Вратарь останется в «Бенфике»

Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Футбол | 18.05.2026, 12:39
Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Футбол | 17.05.2026, 14:59
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
17.05.2026, 07:40 3
Бокс
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 73
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем