Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории УПЛ
На матч с «Александрией» форвард «Руха» вышел с первых минут на поле в 15 лет 336 дней
Илья Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины. На матч с «Александрией» (1:3) нападающий «Руха» вышел с первых минут на поле в 15 лет 336 дней. В более юном возрасте попадал в основу только Кирилл Дегтярь из «Металлиста».
К слову, в первую пятерку самых ранних дебютов в основном составе вошел и одноклубник Бодака полузащитник Денис Гордеев, проведший с первых минут поединок с черно-желто-зелеными в 16 лет 107 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 191 день
|
Кирилл ДЕГТЯРЬ
|
Металлист
|
04.06.2023
|
Черноморец
|
0:3 (д)
|
15 лет 336 дней
|
Илья БОДАК
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс
|
2:1 (д)
|
16 лет 107 дней
|
Денис ГОРДЕЕВ
|
Рух
|
17.05.2026
|
Александрия
|
1:3 (д)
|
16 лет 140 дней
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.07.2020
|
Ворскла
|
3:0 (д)
|
16 лет 144 дня
|
Олег ГАРАС
|
Карпаты
|
28.04.1993
|
Торпедо
|
2:3 (г)
|
16 лет 161 день
|
Александр МАЛЫГИН
|
Заря
|
06.05.1996
|
Кремень
|
1:3 (д)
|
16 лет 211 дней
|
Кирилл ВЛАГА
|
Металлист
|
21.05.2023
|
Металлист 1925
|
0:2 (г)
|
16 лет 224 дня
|
Василий БАРАНОВ
|
Заря
|
31.05.1996
|
Николаев
|
1:4 (г)
|
16 лет 237 дней
|
Богдан ЛЕВИЦКИЙ
|
Рух
|
30.08.2025
|
Металлист 1925
|
0:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
