Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории УПЛ

Илья Бодак стал одним из самых молодых игроков основного состава в истории чемпионатов Украины. На матч с «Александрией» (1:3) нападающий «Руха» вышел с первых минут на поле в 15 лет 336 дней. В более юном возрасте попадал в основу только Кирилл Дегтярь из «Металлиста».

К слову, в первую пятерку самых ранних дебютов в основном составе вошел и одноклубник Бодака полузащитник Денис Гордеев, проведший с первых минут поединок с черно-желто-зелеными в 16 лет 107 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты в основном составе в чемпионатах Украины